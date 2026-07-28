Ferrari F40 с пробегом 500 километров продадут за пять миллионов долларов

Один из лучше сохранившихся Ferrari F40 в мире выставили на аукцион RM Sotheby's. Суперкар 1991 года, принадлежавший легендарному американскому автоменеджеру Ли Якокке, за 35 лет проехал всего 515 км. Организаторы торгов планируют выручить за автомобиль от 4 до 5 млн. долларов. topgir.com.ua.

Ferrari F40 получила особую историю

На продажу выставили Ferrari F40 с номером шасси 87345. Автомобиль стал 94 из 213 экземпляров, изготовленных для рынка США.

Суперкар завершили в конце 1990 года и передали первому владельцу прямо на заводе Ferrari. Им стал Ли Якокка – один из известнейших руководителей американского автопрома, возглавлявший в свое время Ford и Chrysler.

О происхождении автомобиля свидетельствуют оригинальная сервисная документация и гарантийная книга, где указано имя первого владельца. Кроме того, автомобиль получил специальную табличку, подтверждающую, что он был изготовлен именно для Ли Якокки.

В комплект также входят заводские инструкции в кожаном футляре, набор инструментов и оригинальный чехол.

Пробег рос всего на несколько десятков километров

Ferrari F40 практически не эксплуатировались на протяжении всей жизни. В 1992 году одометр показывал всего 116 км, в 2006 году – 351 км, а во время продажи в 2012 году – 455 км.

Нынешний владелец владел автомобилем последние 14 лет и тоже почти не использовал его. Сейчас пробег суперкара составляет всего 515 км.

Перед выставкой на торги дилер Ferrari of Newport Beach выполнил техническое обслуживание стоимостью около 40 тысяч долларов. Автомобиль получил новые свечи зажигания, аккумулятор и комплект шин Pirelli P Zero.

Ferrari F40 способна разгоняться до 324 км/ч

Суперкар оснащен 2,9-литровым. бензиновым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами IHI, работающими в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Мощность агрегата составляет 471 л. с., максимальный крутящий момент – 576 Нм. Разгон до 97 км/ч занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 324 км/ч.

Кузов Ferrari F40 выполнен из карбона и кевлара, а его основой является стальной трубчатый каркас. В салоне установлены композитные спортивные сиденья с тканевой обивкой, ременные ручки двери, перфорированные педали и окна из плексигласа.

Всего Ferrari выпустила 1315 экземпляров F40. Благодаря минимальному пробегу, исключительному состоянию и происхождению от одного из самых известных деятелей мирового автопрома этот автомобиль считается одним из самых ценных когда-либо выставлявшихся на открытые торги F40. Аукцион пройдет 15 августа 2026 года в Монтерее.