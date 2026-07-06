Ferrari розробила унікальну електронну "механіку" для суперкара 12Cilindri

Проте нова розробка не є простим поверненням до застарілих механічних конструкцій. У Маранелло створили високотехнологічну систему, яка повністю імітує поведінку механічної трансмісії, залишаючись при цьому надсучасною АКПП.

Читайте також: Шарль Леклер виграв Гран-прі Великої Британії: драма для Mercedes та тріумф Ferrari

Технологія "Manuale By-Wire": ілюзія повного контролю

Нова система отримала офіційну назву "Manuale By-Wire" й дебютувала в Ferrari 12Cilindri Manuale. Її головна особливість полягає у повній відсутності жорсткого механічного зв'язку між важелем у салоні, педаллю зчеплення та самою коробкою перемикання передач.

Взаємодія відбувається виключно на електронному рівні за допомогою чутливих датчиків та спеціальних модулів керування. Вся конструкція важеля та педального вузла важить лише 5 кг, де для забезпечення високої зносостійкості використано сталь, оброблену методом газоазотування, а решту елементів виготовлено з легкого алюмінію.

Коли водій натискає ліву педаль, цифровий сигнал миттєво передається до електронного блоку керування трансмісією. Аналогічно переміщення селектора через металеві пази надсилає команди комп'ютеру, а не пересуває шестерні фізично. Цей принцип подібний до роботи системи "Engage Shift System", яку використовує Koenigsegg.

Щоб досвід керування не здавався штучним, інженери Ferrari розробили унікальний модуль із кінематичними механізмами, які точно відтворюють фізичний опір, зусилля синхронізаторів, а також відчуття вмикання та вимикання передач.

Ба більше, електроніка налаштована так, що автомобіль може засіпатися під час старту або повністю заглохнути, якщо водій припуститься помилки у роботі зі зчепленням. Система також має захист, який не дозволить увімкнути занадто низьку передачу і "перекрутити" двигун.

Поєднання з "роботом" та алгоритми роботи

Електронний маніпулятор інтегровано у стандартну восьмиступеневу роботизовану коробку передач із подвійним зчепленням. Це дозволило зберегти вражаючі динамічні характеристики сучасного автомата, додавши водієві максимальну залученість у процес керування. За бажанням власника суперкар може легко трансформуватися із трипедального трекового інструменту на звичайний комфортний автомобіль з АКПП.

Оскільки класичний важіль на центральній консолі розрахований лише на шість швидкостей, автомобіль автоматично задіює сьому та восьму передачі під час руху на високій швидкості, коли водій переходить у повністю автоматичний режим. Те саме відбувається і під час активації системи швидкого старту (Launch Control). На швидкостях нижче 100 км/год ручний режим із використанням трьох педалей стає активним лише тоді, коли водій самостійно витискає зчеплення та обирає потрібну ступінь.

Ексклюзивний дизайн лінійки Tailor Made

Візуально модифікація Manuale відрізняється від стандартного суперкара унікальним оформленням від придворного ательє Tailor Made. Салон отримав повністю перероблену ергономіку центрального тунелю, щоб водієві було максимально зручно працювати важелем. В оздобленні інтер'єру використані ексклюзивні види натуральної шкіри та алькантари.

Автомобіль виділяється класичною круглою алюмінієвою ручкою перемикання передач на полірованій кулісі, лазерним гравіюванням на кузові, тонкими смугами на лівреї, натхненними історичним спорткаром 365 GTB4 Daytona й особливими кованими колісними дисками та унікальними варіантами фарбування кузова.

Безкомпромісна потужність атмосферного V12

Часто розробники змушені штучно занижувати потужність двигунів у версіях із механічними коробками задля збереження ресурсу трансмісії. Проте Ferrari уникла цього компромісу, оскільки конструктивно автомобіль використовує АКПП і навіть сертифікований для доріг загального користування як машина з автоматичною трансмісією.

Атмосферний 6,5-літровий двигун V12 видає повні 819 кінських сил та 678 Нм крутного моменту, як і у звичайному Ferrari 12Cilindri. Стрілка тахометра здатна підніматися до вражаючих 9500 обертів на хвилину. Суперкар демонструє наступні динамічні показники розгін від 0 до 100 км/год триває всього 2,9 секунди; позначку у 200 км/год автомобіль долає менш ніж за 7,9 секунди, а максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

Яка ціна Ferrari 12Cilindri Manuale?