Ferrari разработала уникальную электронную "механику" для суперкара 12Cilindri

Однако новая разработка не является простым возвращением к устаревшим механическим конструкциям. В Маранелло создали высокотехнологичную систему, которая полностью имитирует поведение механической трансмиссии, оставаясь при этом сверхсовременной АКПП.

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Технология "Manuale By-Wire": иллюзия полного контроля

Новая система получила официальное название "Manuale By-Wire" и дебютировала в Ferrari 12Cilindri Manuale. Ее главная особенность заключается в полном отсутствии жесткой механической связи между рычагом в салоне, педалью сцепления и самой коробкой переключения передач.

Взаимодействие происходит исключительно на электронном уровне с помощью чувствительных датчиков и специальных модулей управления. Вся конструкция рычага и педального узла весит всего 5 кг, причем для обеспечения высокой износостойкости использована сталь, обработанная методом газоазотирования, а остальные элементы изготовлены из легкого алюминия.

Когда водитель нажимает левую педаль, цифровой сигнал мгновенно передается в электронный блок управления трансмиссией. Аналогично, перемещение селектора через металлические пазы посылает команды компьютеру, а не перемещает шестерни физически. Этот принцип схож с работой системы "Engage Shift System", которую использует Koenigsegg.

Чтобы ощущения от вождения не казались искусственными, инженеры Ferrari разработали уникальный модуль с кинематическими механизмами, которые точно воспроизводят физическое сопротивление, усилие синхронизаторов, а также ощущения включения и выключения передач.

Более того, электроника настроена так, что автомобиль может заглохнуть при старте или полностью остановиться, если водитель допустит ошибку при работе со сцеплением. Система также оснащена защитой, которая не позволит включить слишком низкую передачу и "перекрутить" двигатель.

Сочетание с «роботом» и алгоритмы работы

Электронный манипулятор интегрирован в стандартную восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Это позволило сохранить впечатляющие динамические характеристики современного автомата, добавив водителю максимальную вовлеченность в процесс управления. По желанию владельца суперкар может легко трансформироваться из трепедального трекового инструмента в обычный комфортный автомобиль с АКПП.

Поскольку классический рычаг на центральной консоли рассчитан лишь на шесть скоростей, автомобиль автоматически включает седьмую и восьмую передачи при движении на высокой скорости, когда водитель переходит в полностью автоматический режим. То же самое происходит и при активации системы быстрого старта (Launch Control). На скоростях ниже 100 км/ч ручной режим с использованием трех педалей становится активным только тогда, когда водитель самостоятельно выжимает сцепление и выбирает нужную передачу.

Эксклюзивный дизайн линейки Tailor Made

Визуально модификация Manuale отличается от стандартного суперкара уникальным оформлением от придворного ателье Tailor Made. Салон получил полностью переработанную эргономику центрального туннеля, чтобы водителю было максимально удобно работать рычагом. В отделке интерьера использованы эксклюзивные виды натуральной кожи и алькантары.

Автомобиль выделяется классической круглой алюминиевой ручкой переключения передач на полированной кулисе, лазерной гравировкой на кузове, тонкими полосками на ливрее, вдохновленными историческим спорткаром 365 GTB4 Daytona, а также особыми коваными колесными дисками и уникальными вариантами окраски кузова.

Бескомпромиссная мощность атмосферного V12

Часто разработчики вынуждены искусственно занижать мощность двигателей в версиях с механическими коробками передач для сохранения ресурса трансмиссии. Однако Ferrari избежала этого компромисса, поскольку конструктивно автомобиль использует АКПП и даже сертифицирован для дорог общего пользования как машина с автоматической трансмиссией.

Атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 развивает целых 819 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента, как и в обычном Ferrari 12Cilindri. Стрелка тахометра способна подниматься до впечатляющих 9500 оборотов в минуту. Суперкар демонстрирует следующие динамические показатели: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды;, отметку в 200 км/ч автомобиль преодолевает менее чем за 7,9 секунды, а максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Какова цена Ferrari 12Cilindri Manuale?