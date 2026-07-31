Ferrari тестує відкриту версію гіперкара F80 Aperta

Дизайн новинки практично повністю повторює оригінальне купе, проте зона даху закрита щільним камуфляжем. На прототипі збереглися характерні бічні крила безпосередньо за переднім склом, що може свідчити про особливу конструкцію знімної секції, яка охоплюватиме не весь простір до задньої частини салону.

Конструкція даху та технічні рішення

Фотошпигуни Carscoops припускають, що рішення знімного даху буде аналогічним до того, яке використовувалося у LaFerrari Aperta. У цій моделі пропонувалася знімна карбонова панель разом із додатковим м'яким верхом, який можна було згортати для транспортування. Для збереження жорсткості кузова та забезпечення комфорту під час їзди з відкритим верхом Ferrari F80 Aperta отримає додатково підсилену структуру елементів та адаптовані аеродинамічні деталі.

Гібридна силова установка та продуктивність

Силовий агрегат F80 Aperta залишиться без змін порівняно з версією купе. Автомобіль оснащуватиметься гібридною установкою з 3,0-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 900 кінських сил та 850 Нм крутного моменту.

Двигун внутрішнього згоряння працює у зв'язці з 8-ступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням, акумуляторною батареєю ємністю 2,28 кВт-год, а також передніми та задніми електродвигунами. Сумарна потужність системи становить 1 200 кінських сил. Така конфігурація дозволяє базовому купе розганятися від 0 до 100 км/год за 2,15 секунди, а його максимальна швидкість досягає 350 км/год.

Дата виходу та тираж