Ferrari тестирует открытую версию гиперкара F80 Aperta

Дизайн новинки практически полностью повторяет оригинальное купе, однако зона крыши закрыта плотным камуфляжем. На прототипе сохранились характерные боковые крылья непосредственно за передними стеклами, что может свидетельствовать об особой конструкции съемной секции, которая будет охватывать не все пространство до задней части салона.

Конструкция крыши и технические решения

Фотошпионы Carscoops предполагается, что решение съемной крыши будет аналогичным тому, которое использовалось в LaFerrari Aperta. В этой модели предлагалась съемная карбоновая панель вместе с дополнительным мягким верхом, который можно было сворачивать для транспортировки. Для сохранения жесткости кузова и обеспечения комфорта при езде с открытым верхом Ferrari F80 Aperta получит дополнительно усиленную структуру элементов и адаптированные аэродинамические детали.

Гибридная силовая установка и производительность

Силовой агрегат F80 Aperta останется по-прежнему по сравнению с версией купе. Автомобиль будет оснащаться гибридной установкой с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 900 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Двигатель внутреннего сгорания работает в связке с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, аккумуляторной батареей емкостью 2,28 кВтч, а также передними и задними электродвигателями. Суммарная мощность системы составляет 1200 лошадиных сил. Такая конфигурация позволяет базовому купе разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,15 секунд, а его максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Дата выхода и тираж