Ferrari випустить супер'яхту на підводних крилах розміром із 14-поверхівку

Як повідомляє офіційний портал автовиробника Ferrari, революційний проєкт Ferrari Hypersail пройшов критично важливий етап будівництва. На верфі в італійській Пізі повністю завершено та пофарбовано корпус 30,5-метрової вітрильної супер'яхти, виготовленої з багатошарового вуглепластику з інноваційними титановими підсиленнями.

Головна особливість цього судна полягає у використанні підводних крил, завдяки яким на високій швидкості яхта зможе буквально підійматися над водою. Це радикально зменшує гідродинамічний опір і дозволяє досягати неймовірних показників. При цьому рухатиметься Hypersail виключно під вітрилами, а енергію для всіх складних бортових систем забезпечуватимуть сонячні панелі, висувні вітрогенератори збільшеного радіуса дії та навіть системи перетворення фізичної енергії самого екіпажу.

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Одразу варто прояснити один важливий нюанс для тих, хто уявляє собі розкішні каюти з басейнами та джакузі. Це зовсім не люксове судно для неспішного відпочинку мільйонерів, а безкомпромісний експериментальний гоночний прототип, створений виключно для встановлення рекордів швидкості у відкритому океані. Екіпаж із 10-12 осіб під час плавання перебуватиме в тісному закритому аеродинамічному кокпіті, де немає місця для комфорту, адже кожен грам ваги має значення.

Які розміри має Hypersail?

Масштаби проєкту дійсно вражають. Загальна довжина яхти становить 100 футів, тобто трохи більше ніж 30 метрів, а ширина з розгорнутими крилами сягає близько 20 метрів. Проте найбільше дивує висота щогли, яка дорівнює 44 метрам, що можна порівняти з габаритами повноцінного 14-поверхового будинку. Площа вітрил при цьому становить 462 квадратні метри, що еквівалентно розмірам двох тенісних кортів.

Конструкція підводних крил розрахована на стабільний політ судна на трьох точках контакту з водою. Система складається з двох бічних фойлів довжиною по 6,5 метра та хитного кіля. Цікаво, що ширина самого крила становить 4,8 метра, що міліметр у міліметр дорівнює довжині новітнього суперкара Ferrari F80. Кіль може відхилятися на 35 градусів в обидва боки завдяки потужній гідравліці, що працює під тиском 350 бар. Щоб захистити вуглепластикові крила від руйнівної кавітаційної ерозії на екстремальних швидкостях, інженери покрили їх надміцним титановим щитом.

Як працюватиме система керування?

Керувати всією цією механікою буде автоматизована система Flight Control, яку розробили на основі багаторічного досвіду Scuderia Ferrari у Формулі-1. Це своєрідна "центральна нервова система" яхти. Множина сенсорів у реальному часі зчитує параметри вітру, висоту хвиль, швидкість та кут крену. Бортовий комп'ютер миттєво прораховує необхідні коригування та через механічні актуатори змінює положення крил, кіля та стерна. Це дозволяє екіпажу не відволікатися на рутину і повністю сконцентруватися на гоночній тактиці.

Енергетична автономність прототипу також реалізована на найвищому рівні. На палубі та бортах інтегровано 100 квадратних метрів сонячних панелей потужністю близько 20 кВт, які мають спеціальне антиковзке покриття. Бортова мережа побудована на базі 800-вольтової архітектури з двома високовольтними батареями, що є прямим запозиченням з автомобільної індустрії. Загалом проєкт уже згенерував понад 20 унікальних патентів Ferrari, серед яких система електронного керування лебідками Winch by Wire, що перетворює фізичні зусилля моряків на електроенергію.

Хто працює над дизайном і збіркою?

Зовнішній вигляд яхти – окрема гордість італійців. За даними профільних видань ліврею розробляла Ferrari Design Studio під керівництвом шеф-дизайнера Флавіо Манцоні. Корпус пофарбовано у два знакові кольори: спеціальний сірий відтінок "Grigio Hypersail", що підкреслює текстуру карбону, та історичний яскраво-жовтий "Giallo Fly". Останній бере свій початок ще від засновника бренду Енцо Феррарі та вперше з'явився на культовому спорткарі 275 GTB.

Над створенням цього інженерного дива працює зіркова команда. Проєктуванням займався легендарний морський архітектор Гійом Вердьє, а керівником проєкту та шкіпером став Енріко Вольтоліні. Цікаво, що провідний інженер Джанлука Фенаті перейшов до яхтового підрозділу безпосередньо з команди Формули-1 в Маранелло. Хоча сам корпус збирають в Італії, виробництво має глобальний масштаб: рангоут створюють у США, вітрила шиють у Великобританії, а гігантську щоглу будують у Новій Зеландії.

Коли яхта вийде на воду?

Для фінального оснащення та підготовки екіпажу Ferrari відкрила постійну базу в Ліворно на території верфі Azimut Yachts, яка стала офіційним технічним партнером проєкту. Спеціально для перших випробувань Hypersail на воді компанія Azimut побудувала унікальний кастомний буксир Azimut Fly 72 x Ferrari Hypersail. Завдяки широкому використанню карбону його вагу знизили на 6 тонн, а потужність двигунів розкачали до неймовірних 4000 кінських сил. Цей монстр тягатиме яхту на швидкості до 30 вузлів під час перших тестів без щогли та вітрил.

Згідно з оновленим графіком, уже в грудні 2026 року готовий корпус перевезуть із Пізи до нового операційного хабу в Ліворно. Офіційний спуск на воду та початок повноцінних ходових випробувань у Тірренському морі заплановані на березень 2027 року, тож чекати на історичний політ Ferrari над хвилями залишилося зовсім недовго.