Ferrari выпустит суперяхту на подводных крыльях размером с 14-этажку

Как сообщает официальный портал автопроизводителя Ferrari, Революционный проект Ferrari Hypersail прошел критически важный этап строительства. На верфи в итальянской Пизе полностью завершен и выкрашен корпус 30,5-метровой парусной суперяхты, изготовленной из многослойного углепластика с инновационными титановыми усилениями.

Главная особенность этого судна заключается в использовании подводных крыльев, благодаря которым на высокой скорости яхта сможет буквально подниматься над водой. Это радикально уменьшает гидродинамическое сопротивление и позволяет достигать невероятных показателей. При этом Hypersail будет двигаться исключительно под парусом, а энергию для всех сложных бортовых систем будут обеспечивать солнечные панели, выдвижные ветрогенераторы увеличенного радиуса действия и даже системы преобразования физической энергии самого экипажа.

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Сразу следует прояснить один важный нюанс для тех, кто представляет себе роскошные каюты с бассейнами и джакузи. Это отнюдь не люксовое судно для неспешного отдыха миллионеров, а бескомпромиссный экспериментальный гоночный прототип, созданный исключительно для установки рекордов скорости в открытом океане. Экипаж из 10-12 человек во время плавания будет находиться в тесном закрытом аэродинамическом кокпите, где нет места для комфорта, ведь каждый вес веса имеет значение.

Какие размеры имеет Hypersail?

Масштабы проекта действительно впечатляют. Общая длина яхты составляет 100 футов, то есть чуть более 30 метров, а ширина с развернутыми крыльями достигает около 20 метров. Однако больше всего удивляет высота мачты, равная 44 метрам, что сравнимо с габаритами полноценного 14-этажного дома. Площадь парусов при этом составляет 462 квадратных метра, что эквивалентно размерам двух теннисных кортов.

Конструкция подводных крыльев рассчитана на стабильный полет судна в трех точках контакта с водой. Система состоит из двух боковых фойлов длиной по 6,5 метра и качающегося киля. Интересно, что ширина самого крыла составляет 4,8 метра, что миллиметр в миллиметр равняется длине нового суперкара Ferrari F80. Киль может отклоняться на 35 градусов в обе стороны благодаря мощной гидравлике, работающей под давлением 350 бар. Чтобы защитить углепластиковые крылья от разрушительной кавитационной эрозии на экстремальных скоростях, инженеры покрыли их сверхпрочным титановым щитом.

Как будет работать система управления?

Управлять всей этой механикой будет автоматизированная система Flight Control, разработанная на основе многолетнего опыта Scuderia Ferrari в Формуле-1. Это своеобразная "центральная нервная система" яхты. Множество сенсоров в реальном времени считывает параметры ветра, высоту волн, скорость и угол крена. Бортовой компьютер мгновенно просчитывает необходимые корректировки и через механические актуаторы изменяет положение крыльев, киля и руля. Это позволяет экипажу не отвлекаться на рутину и полностью сконцентрироваться на гоночной тактике.

Энергетическая автономность прототипа также реализована на самом высоком уровне. На палубе и бортах интегрировано 100 квадратных метров солнечных панелей мощностью около 20 кВт, имеющих специальное антискользящее покрытие. Бортовая сеть построена на базе 800-вольтовой архитектуры с двумя высоковольтными батареями, являющимися прямым заимствованием из автомобильной индустрии. В общей сложности проект уже сгенерировал более 20 уникальных патентов Ferrari, среди которых система электронного управления лебедками Winch by Wire, превращающая физические усилия моряков в электроэнергию.

Кто работает над дизайном и сборкой?

Внешний вид яхты– отдельная гордость итальянцев. По данным профильных изданий ливрея разрабатывала Ferrari Design Studio под руководством шеф-дизайнера Флавио Манцони. Корпус окрашен в два знаковых цвета: специальный серый оттенок "Grigio Hypersail", подчеркивающий текстуру карбона, и исторический ярко-желтый "Giallo Fly". Последний берет свое начало еще от основателя бренда Энцо Феррари и впервые появился на культовом спорткаре 275 GTB.

Над созданием этого инженерного чуда работает звездная команда. Проектированием занимался легендарный морской архитектор Гийом Вердье, а руководителем проекта и шкипером стал Энрико Вольтолини. Интересно, что ведущий инженер Джанлука Фенат перешел в яхтенное подразделение непосредственно из команды Формулы-1 в Маранелло. Хотя сам корпус собирают в Италии, производство имеет глобальный масштаб: рангоут создают в США, паруса шьют в Великобритании, а гигантскую мачту строят в Новой Зеландии.

Когда яхта выйдет на воду?

Для финальной оснастки и подготовки экипажа Ferrari открыла постоянную базу в Ливорно на территории верфи Azimut Yachts, ставшей официальным техническим партнером проекта. Специально для первых испытаний Hypersail на воде компания Azimut построила уникальный кастомный буксир Azimut Fly 72 x Ferrari Hypersail. Благодаря широкому использованию карбона его вес снизили на 6 тонн, а мощность двигателей раскатали до невероятных 4000 лошадиных сил. Этот монстр будет таскать яхту на скорости до 30 узлов во время первых тестов без мачты и парусов.

Согласно обновленному графику, уже в декабре 2026 года готовый корпус перевезут из Пизы в новый операционного хаба в Ливорно. Официальный спуск на воду и начало полноценных ходовых испытаний в Тирренском море запланированы на март 2027 года, так что ждать исторический полет Ferrari над волнами осталось совсем недолго.