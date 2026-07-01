Fiat готує новий Multiplina та розширення лінійки Topolino

Популярний мікроавтомобіль Topolino отримав одразу два нових варіанти. Перший із них – версія Topolino Sport, яка черпає натхнення в класичному Nuova 500 Sport 1958 року. Виробник позиціонує цю модель як просту, грайливу та культову, орієнтовану переважно на молоду аудиторію покупців, зазначає Carscoops.

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Клієнтам пропонують широкі можливості для кастомізації, включаючи чотири нові кольори кузова та три різні комбінації декоративних смуг. Автомобіль отримав низку елементів, виконаних у чорному кольорі, серед яких обрамлення головних фар, корпуси бічних дзеркал та колісні диски.

В інтер'єрі встановлено чорні сидіння та фірмовий багажник Dolcevita Box, обтягнутий вінілом з текстурою під карбон. Також комплектація включає оновлені ремені безпеки та знімну Bluetooth-колонку Monsterlino, яку створили у співпраці з брендом Monster. Пристрій надійно фіксується на кузові за допомогою магніту.

Другою новинкою став колекційний варіант Topolino Vilebrequin Collector's Edition. Ця модифікація вирізняється м'яким верхом, що згортається, і буде випущена обмеженим тиражем у кількості 200 одиниць для ринків Італії та Франції. Електромобіль отримав двоколірне забарвлення кузова в морському стилі, контрастні сріблясті акценти, хромований задній багажник та фірмовий логотип черепахи Vilebrequin на водійських дверях.

У салоні встановлено білі сидіння із зображенням блакитних черепах, ремені безпеки білого кольору, а багажний відсік Dolcevita Box виконаний в інверсному дизайні. Підлогу прикрашають оригінальні килимки з текстурою під дерево, які мають викликати асоціації з відпочинком на яхтах у Середземному морі.

Пасажирський триколісний концепт TRIS Dolcevita

Окрім чотириколісних моделей, Fiat продемонстрував пасажирську модифікацію свого триколісного транспортного засобу TRIS, яка отримала назву Dolcevita. Концепт розроблявся для сфери гостинності та активного відпочинку, а своїм зовнішнім виглядом він нагадує історичний автомобіль 500 Jolly.

При створенні новинки розробники повністю зберегли оригінальну кабіну водія, проте суттєво переробили задню частину. Замість традиційного вантажного відсіку тут облаштували пасажирський салон із комфортним сидінням та тканинним дахом. Транспортний засіб має відкриту конструкцію кузова та яскраво виражений пляжний стиль.

Концепт Multiplina: міст між класами

Найбільш інтригуючою прем'єрою став концептуальний автомобіль Multiplina. Виробник описує його як сміливе та соціально значуще переосмислення легендарної моделі Fiat 600 Multipla 1956 року. Представники компанії Fiat офіційно назвали цей концепт відсутньою ланкою між надкомпактним Topolino та повноцінним серійним автомобілем.

Хоча детальні технічні характеристики наразі не розголошуються, візуально концепт виглядає як проміжний варіант між моделями Topolino та 500. Автомобіль отримав характерний передній бампер, класичні круглі фари та елегантну лінію лобового скла. Конструкція кузова привертає увагу високими дверима та підйомним дахом. Салон концепту розрахований на чотирьох осіб. Виробник обіцяє, що внутрішнє планування дозволить максимізувати ефективність використання вільного простору завдяки інтелектуальній та орієнтованій на потреби людини архітектурі.