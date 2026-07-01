Fiat готовит новый Multiplina и расширение линейки Topolino

Популярный микроавтомобиль Topolino получил сразу два новых варианта. Первый из них – версия Topolino Sport, которая черпает вдохновение в классической Nuova 500 Sport 1958 года. Производитель позиционирует эту модель как простую, игривую и культовую, ориентированную преимущественно на молодую аудиторию покупателей, отмечает Carscoops.

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Клиентам предлагаются широкие возможности для кастомизации, включая четыре новых цвета кузова и три различных комбинации декоративных полос. Автомобиль получил ряд элементов, выполненных в черном цвете, среди которых окантовка головных фар, корпуса боковых зеркал и колесные диски.

В салоне установлены черные сиденья и фирменный багажник Dolcevita Box, обтянутый винилом с текстурой под карбон. Также в комплектацию входят обновленные ремни безопасности и съемная Bluetooth-колонка Monsterlino, созданная в сотрудничестве с брендом Monster. Устройство надежно крепится к кузову с помощью магнита.

Второй новинкой стала коллекционная версия Topolino Vilebrequin Collector's Edition. Эта модификация отличается мягким складывающимся верхом и будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 200 экземпляров для рынков Италии и Франции. Электромобиль получил двухцветную окраску кузова в морском стиле, контрастные серебристые акценты, хромированный задний багажник и фирменный логотип черепахи Vilebrequin на водительской двери.

В салоне установлены белые сиденья с изображением голубых черепах, ремни безопасности белого цвета, а багажный отсек Dolcevita Box выполнен в инверсном дизайне. Пол украшают оригинальные коврики с текстурой под дерево, которые должны вызывать ассоциации с отдыхом на яхтах в Средиземном море.

Пассажирский трехколесный концепт TRIS Dolcevita

Помимо четырехколесных моделей, Fiat продемонстрировал пассажирскую модификацию своего трехколесного транспортного средства TRIS, получившую название Dolcevita. Концепт разрабатывался для сферы гостеприимства и активного отдыха, а своим внешним видом он напоминает исторический автомобиль 500 Jolly.

При создании новинки разработчики полностью сохранили оригинальную кабину водителя, однако существенно переработали заднюю часть. Вместо традиционного грузового отсека здесь обустроили пассажирский салон с комфортным сиденьем и тканевой крышей. Транспортное средство имеет открытую конструкцию кузова и ярко выраженный пляжный стиль.

Концепт Multiplina: мост между классами

Самой интригующей премьерой стал концептуальный автомобиль Multiplina. Производитель описывает его как смелое и социально значимое переосмысление легендарной модели Fiat 600 Multipla 1956 года. Представители компании Fiat официально назвали этот концепт недостающим звеном между сверхкомпактным Topolino и полноценным серийным автомобилем.

Хотя подробные технические характеристики пока не разглашаются, визуально концепт выглядит как промежуточный вариант между моделями Topolino и 500. Автомобиль получил характерный передний бампер, классические круглые фары и элегантную линию лобового стекла. Конструкция кузова привлекает внимание высокими дверями и подъемной крышей. Салон концепта рассчитан на четырех человек. Производитель обещает, что внутренняя планировка позволит максимально эффективно использовать свободное пространство благодаря интеллектуальной и ориентированной на потребности человека архитектуре.