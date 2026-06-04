Fiat презентував конкурентів Renault Duster, які також випускатимуть під маркою Chrysler

Майже одночасно стало відомо, що в рамках концерну Stellantis ці ж автомобілі отримають американську прописку під відродженим брендом Chrysler, пише Carscoops.

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Спільний дизайн та ринкове позиціювання

Нові Fiat Grizzly та Grizzly Fastback мають довжину трохи менше ніж 4,5 метра, що робить їх більшими за нещодавно представлену Grande Panda. Дизайнерам вдалося оптимізувати витрати на розробку: обидва автомобілі мають більшість спільних кузовних панелей, але чітко розділені за стилістикою.

Стандартний Grizzly має квадратні форми, вертикальні пропорції та рейлінги на даху, а його головним ринковим конкурентом називають кросовер Dacia Bigster, що є подовженим варіантом Duster. Версія Fastback пропонує похилу купеподібну лінію даху, інтегрований спойлер "качиний хвіст" та суцільну світлодіодну смугу ліхтарів на всю ширину задньої частини.

Платформа Smart Car та моторна гамма

В основі сімейства Grizzly лежить гнучка архітектура Smart Car від концерну Stellantis, яка вже використовується в таких моделях, як Citroёn C3 Aircross та Opel Frontera. Завдяки цьому покупцям буде запропоновано максимально широкий вибір силових агрегатів: класичні бензинові версії, модифікації з технологією "м'якого" гібрида (MHEV) та повністю електричні силові установки.

Технічні подробиці наразі не деталізовані, проте очікується використання знайомого 1,2-літрового трициліндрового турбодвигуна у бензинових варіантах, а також електричних компонентів від суміжних брендів Stellantis. В інтер'єрі обіцяно виняткову вантажомісткість, 12,3-дюймовий екран мультимедіа, цифрову панель приладів на 10,25 дюйма та комплекс безпеки з автопілотом 2-го рівня.

Американські близнюки Chrysler

Паралельно з глобальним анонсом Fiat, під час закритого заходу Capital Markets Day у Мічигані концерн Stellantis продемонстрував ці ж кросовери з логотипами бренду Chrysler. Для американського ринку, де лінійка Chrysler зараз скоротилася лише до мінівенів Pacifica та Voyager, ці доступні автівки є критично важливими. Зі злегка зміненими передніми панелями кузова купе-кросовер Grizzly Fastback перетвориться на Chrysler Arrow, а стандартна версія Grizzly вийде на ринок як Chrysler Arrow Cross.

Очікується, що в США ціни на новинки стартуватимуть від дуже привабливих 30 000 доларів, що дозволить дилерам повернути частку ринку в бюджетному сегменті. Серійне виробництво європейських версій Fiat Grizzly почнеться у другій половині 2026 року, після чого очікується дебют їхніх американських аналогів від Chrysler.