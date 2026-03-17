Розкішний електроседан втратив понад $100 000 вартості всього за кілька років

Автомобіль із пробігом лише 22 000 миль (приблизно 35 000 км) показує, наскільки стрімко можуть дешевшати потужні та технологічні електрокари. Якщо розподілити втрату ціни на весь пробіг, виходить майже 5 доларів втрати за кожну милю, зазначає Carscoops.

Масштаб падіння ціни виглядає ще більш вражаючим, якщо порівняти його з ринком нерухомості. За даними Bankrate, середня ціна житла у США становить близько $282 400 в Алабамі, $301 000 в Пенсильванії та приблизно $249 300 у Мічигані. Отже, втрата вартості одного автомобіля фактично дорівнює більш ніж третині ціни середнього будинку у деяких регіонах США.

Потужність понад 1100 к.с. і вражаюча динаміка

Попри сильну амортизацію, Lucid Air Dream Edition Performance залишається одним із найпотужніших серійних електроседанів на ринку.

Основні характеристики моделі:

потужність – 1111 к.с.;

розгін 0–100 км/год – 2,5 секунди;

чверть милі – приблизно 9,9 секунди;

батарея – 118 кВт-год;

запас ходу – понад 720 км.

Розкішний салон і технології

Хоча Tesla Model S часто вважають головним конкурентом, інтер’єр моделі від Lucid Motors вирізняється більшою розкішшю. Серед ключових елементів оснащення оббивка салону зі шкіри Nappa, передні сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем, 34-дюймовий дисплей цифрової панелі приладів та мультимедіа, аудіосистема з 21 динаміком й преміальне оздоблення Santa Monica з поєднанням темно-синьої та кремової шкіри.

Зазначається, що даний екземпляр також регулярно обслуговувався, а за час експлуатації було виконано кілька технічних кампаній та замінено деякі компоненти.

Хороша новина для покупців на вторинному ринку

Хоча для першого власника така амортизація виглядає болісною, для наступного покупця це може стати вигідною можливістю придбати високотехнологічний електроседан за значно нижчою ціною. Подібні випадки вкотре демонструють одну з головних особливостей преміальних електромобілів: вони можуть дуже швидко втрачати вартість, але при цьому залишаються надзвичайно технологічними та потужними навіть на вторинному ринку.