У США перевіряють Acura через проблеми з повним приводом

Розслідування ініційовано після подання спеціальної петиції до National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), повідомляє Carscoops. Документ був поданий 9 січня й у петиції згадується 48 скарг власників, які повідомляють про відмову шліців у системі повного приводу.

Згідно зі скаргами, проблема виникає у з’єднанні між коробкою передач та роздавальною коробкою. У разі пошкодження шліців крутний момент більше не передається на задню вісь, і автомобіль починає працювати як передньопривідний. Це означає, що водій може навіть не одразу зрозуміти, що система повного приводу перестала працювати.

Acura TLX

Несправність може впливати на керованість

Автор петиції зазначає, що проблема не лише створює незручності для власників, але й може впливати на безпеку. Через втрату передачі потужності на задні колеса автомобіль може демонструвати гіршу керованість і стабільність, особливо під час прискорення або руху на слизькій дорозі. За попередніми оцінками, потенційна проблема може стосуватися приблизно 137 329 автомобілів.

Розслідування — лише перший етап можливого відкликання

У NHTSA наголошують, що на цьому етапі йдеться лише про перевірку. Фахівці агентства планують проаналізувати скарги власників, провести технічну оцінку несправності й визначити, чи пов’язані повідомлення водіїв із конкретною конструктивною проблемою. Подібні розслідування часто стають першим кроком перед можливим відкликанням автомобілів, однак сам факт перевірки ще не означає, що відкликання обов’язково відбудеться.

Acura MDX

Власники скаржаться на проблему вже кілька років

Хоча федеральне розслідування розпочалося лише зараз, власники автомобілів Acura TLX та Acura MDX повідомляють про подібні проблеми вже протягом кількох років. У соціальних мережах та на автомобільних форумах водії часто описують гучні звуки з трансмісії під час прискорення, які можуть бути ознакою несправності роздавальної коробки.

Деякі власники навіть використовують простий спосіб перевірки: вимикають систему контролю тяги та різко натискають на педаль акселератора. Якщо в цей момент буксують лише передні колеса, це може означати, що система повного приводу вже не працює й автомобілю може знадобитися заміна роздавальної коробки.