Škoda 4×4: як працює повний привід у бензинових, дизельних та електричних моделях

Чеський автовиробник окреслив принцип роботи систем повного приводу у своїх автівках. У бензинових і дизельних версіях 4×4 використовується багатодискове зчеплення нового покоління з електронним керуванням. Система повністю інтегрована з електронікою автомобіля та асистентами водіння.

Блок керування в режимі реального часу аналізує швидкість обертання коліс, кут повороту керма, поздовжні й поперечні прискорення. Розподіл крутного моменту між осями відбувається за мілісекунди — це покращує зчеплення на мокрому асфальті, снігу або ґрунтових дорогах, а також робить поведінку авто стабільнішою в поворотах. Коли повний привід не потрібен, система оптимізує передавання моменту для підвищення ефективності.

Повний привід в електромобілях: два двигуни — дві осі

У повністю електричних Elroq та Enyaq система 4×4 реалізована за допомогою двох електромоторів: задній синхронний двигун із постійними магнітами відповідає за основний привід, а передній асинхронний мотор підключається за потреби. Між осями немає механічного з’єднання — жодного карданного валу чи диференціалів. Усе контролюється електронікою, що забезпечує швидку реакцію та ефективність.

Повнопривідні версії Elroq і Enyaq доступні у двох варіантах сумарної потужності:

210 кВт (≈286 к.с.) — версія 85x;

250 кВт (≈340 к.с.) — версія RS.

За даними Škoda, торік було поставлено майже 7 000 повнопривідних Elroq, а сімейство Enyaq з 4×4 розійшлося тиражем понад 30 000 автомобілів. Найбільший попит — у Німеччині, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії.

Škoda Kodiaq 4×4: буксирування до 2,5 тонни

Флагманський SUV доступний із такими двигунами:

2.0 TDI — 142 кВт (≈193 к.с.);

2.0 TSI — 150 кВт (≈204 к.с.);

2.0 TSI RS — 195 кВт (≈265 к.с.).

Залежно від конфігурації, Kodiaq 4×4 може буксирувати причепи масою до 2 500 кг. У 2025 році частка повнопривідних версій становила 39% реєстрацій від усіх продажів моделі в ЄС.

Škoda Superb 4×4: стабільність бізнес-класу

Superb із повним приводом доступний із двигунами:

2.0 TDI — 142 кВт (≈193 к.с.);

2.0 TSI — 195 кВт (≈265 к.с.).

Модель пропонується як у кузові ліфтбек, так і універсал. У 2025 році 29% поставлених Superb у Європі були оснащені системою 4×4. Найпопулярніша версія — дизель 2.0 TDI.

Škoda Octavia 4×4: універсальність і впевненість

Octavia 4×4 комплектується бензиновим двигуном 2.0 TSI потужністю 150 кВт (≈204 к.с.). Повний привід доступний для ліфтбека та універсала. Модель традиційно має високий попит у Швейцарії, Німеччині та Польщі — особливо в регіонах зі складними кліматичними умовами.

Škoda Karoq 4×4: компактний SUV із режимом Off-road

Karoq пропонується у двох варіантах:

2.0 TSI — 140 кВт (≈190 к.с.);

2.0 TDI — 110 кВт (≈150 к.с.).

До того ж усі повнопривідні версії Karoq оснащені режимом Off-road і системою допомоги при спуску з пагорба (Hill Descent Assist).

Понад 110 тисяч електричних 4×4 з 2020 року

З 2020 року Škoda поставила понад 110 000 повністю електричних повнопривідних автомобілів. У 2025 році загальний обсяг поставок повнопривідних моделей бренду у світі склав 125 895 одиниць. Повний привід залишається особливо популярним в альпійських та скандинавських країнах, де погодні умови вимагають максимальної стабільності та зчеплення.