Флагманський електрокросовер Škoda Peaq помітили з мінімальним камуфляжем: фото

Прототип помітили під час тестів у холодному кліматі, де автомобіль проходить фінальні перевірки на витривалість та ефективність електросистем, повідомляє Auto24, посилаючись на Autoevolution.

Дизайн Modern Solid і спадщина Vision 7S

Новинка отримала стилістику Modern Solid, яка поступово стає основою дизайну сучасних електромобілів бренду. В екстер’єрі проглядаються риси концепту Vision 7S — масивна передня частина з панеллю Tech-Deck, Т-подібна світлодіодна оптика та великий напис ŠKODA на кормі.

Попри камуфляж, помітні великі задні вікна характерної форми та пропорції кузова з довгою колісною базою. Автомобіль виглядає монументально, але без ретро-стилізації, на відміну від споріднених моделей концерну.

Габарити та платформа

Довжина електрокросовера становитиме приблизно 5 м, а колісна база перевищить 3 м, а отже Škoda Peaq пропонувати просторий салон із трьома рядами сидінь. Модель базується на електричній архітектурі MEB із заднім або повним приводом залежно від версії. Очікується кілька варіантів акумуляторів, включно з ємнішими батареями, ніж у поточних електромоделях бренду. Система працюватиме на 400-вольтовій архітектурі.

Техніка та позиціювання

Для топових модифікацій прогнозується використання електроприводу APP550 від Volkswagen Group, а також спортивна версія RS Performance. Як і інші моделі на платформі MEB, новинка може отримати задні барабанні гальма — рішення, що дозволяє знизити вагу та підвищити ефективність рекуперації. За габаритами та статусом Peaq орієнтується на сегмент великих сімейних електрокросоверів і конкуруватиме з Volvo EX90, Hyundai Ioniq 9 та Kia EV9.

Салон і практичність

Хоча фотографій інтер’єру поки немає, очікується цифрова панель приладів і мультимедійна система, подібні до інших сучасних електромобілів марки. Концептуальні рішення на кшталт нестандартних дверей замінять на традиційні, орієнтовані на практичність та серійне виробництво. Новий флагман має стати найбільшим електромобілем бренду та важливим кроком у переході до повністю електричної лінійки.