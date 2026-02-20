Флагманский электрокроссовер Škoda Peaq заметили с минимальным камуфляжем: фото

Прототип заметили во время тестов в холодном климате, где автомобиль проходит финальные проверки на выносливость и эффективность электросистем, сообщает Auto24, ссылаясь на Autoevolution.

Дизайн Modern Solid и наследие Vision 7S

Новинка получила стилистику Modern Solid, которая постепенно становится основой дизайна современных электромобилей бренда. В экстерьере просматриваются черты концепта Vision 7S - массивная передняя часть с панелью Tech-Deck, Т-образная светодиодная оптика и большая надпись ŠKODA на корме.

Несмотря на камуфляж, заметны большие задние окна характерной формы и пропорции кузова с длинной колесной базой. Автомобиль выглядит монументально, но без ретро-стилизации, в отличие от родственных моделей концерна.

Габариты и платформа

Длина электрокроссовера составит примерно 5 м, а колесная база превысит 3 м, а значит Škoda Peaq предлагать просторный салон с тремя рядами сидений. Модель базируется на электрической архитектуре MEB с задним или полным приводом в зависимости от версии. Ожидается несколько вариантов аккумуляторов, включая более емкие батареи, чем в текущих электромоделях бренда. Система будет работать на 400-вольтовой архитектуре.

Техника и позиционирование

Для топовых модификаций прогнозируется использование электропривода APP550 от Volkswagen Group, а также спортивная версия RS Performance. Как и другие модели на платформе MEB, новинка может получить задние барабанные тормоза - решение, позволяющее снизить вес и повысить эффективность рекуперации. По габаритам и статусу Peaq ориентируется на сегмент больших семейных электрокроссоверов и будет конкурировать с Volvo EX90, Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9.

Салон и практичность

Хотя фотографий интерьера пока нет, ожидается цифровая панель приборов и мультимедийная система, подобные другим современным электромобилям марки. Концептуальные решения вроде нестандартных дверей заменят на традиционные, ориентированные на практичность и серийное производство. Новый флагман должен стать крупнейшим электромобилем бренда и важным шагом в переходе к полностью электрической линейке.