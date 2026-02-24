Škoda 4×4: как работает полный привод в бензиновых, дизельных и электрических моделях

Чешский автопроизводитель очертил принцип работы систем полного привода в своих автомобилях. В бензиновых и дизельных версиях 4×4 используется многодисковое сцепление нового поколения с электронным управлением. Система полностью интегрирована с электроникой автомобиля и ассистентами вождения.

Блок управления в режиме реального времени анализирует скорость вращения колес, угол поворота руля, продольные и поперечные ускорения. Распределение крутящего момента между осями происходит за миллисекунды - это улучшает сцепление на мокром асфальте, снегу или грунтовых дорогах, а также делает поведение авто более стабильным в поворотах. Когда полный привод не нужен, система оптимизирует передачу момента для повышения эффективности.

Полный привод в электромобилях: два двигателя - две оси

В полностью электрических Elroq и Enyaq система 4×4 реализована с помощью двух электромоторов: задний синхронный двигатель с постоянными магнитами отвечает за основной привод, а передний асинхронный мотор подключается при необходимости. Между осями нет механического соединения - никакого карданного вала или дифференциалов. Все контролируется электроникой, что обеспечивает быструю реакцию и эффективность.

Полноприводные версии Elroq и Enyaq доступны в двух вариантах суммарной мощности:

210 кВт (≈286 л.с.) - версия 85x;

250 кВт (≈340 л.с.) - версия RS.

По данным Škoda, в прошлом году было поставлено почти 7 000 полноприводных Elroq, а семейство Enyaq с 4×4 разошлось тиражом более 30 000 автомобилей. Наибольшим спросом - в Германии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

Škoda Kodiaq 4×4: буксировка до 2,5 тонны

Флагманский SUV доступен со следующими двигателями:

2.0 TDI - 142 кВт (≈193 л.с.);

2.0 TSI - 150 кВт (≈204 л.с.);

2.0 TSI RS - 195 кВт (≈265 л.с.).

В зависимости от конфигурации, Kodiaq 4×4 может буксировать прицепы массой до 2 500 кг. В 2025 году доля полноприводных версий составляла 39% регистраций от всех продаж модели в ЕС.

Škoda Superb 4×4: стабильность бизнес-класса

Superb с полным приводом доступен с двигателями:

2.0 TDI - 142 кВт (≈193 л.с.);

2.0 TSI - 195 кВт (≈265 л.с.).

Модель предлагается как в кузове лифтбек, так и универсал. В 2025 году 29% поставленных Superb в Европе были оснащены системой 4×4. Самая популярная версия - дизель 2.0 TDI.

Škoda Octavia 4×4: универсальность и уверенность

Octavia 4×4 комплектуется бензиновым двигателем 2.0 TSI мощностью 150 кВт (≈204 л.с.). Полный привод доступен для лифтбека и универсала. Модель традиционно пользуется высоким спросом в Швейцарии, Германии и Польше - особенно в регионах со сложными климатическими условиями.

Škoda Karoq 4×4: компактный SUV с режимом Off-road

Karoq предлагается в двух вариантах:

2.0 TSI - 140 кВт (≈190 л.с.);

2.0 TDI - 110 кВт (≈150 л.с.).

К тому же все полноприводные версии Karoq оснащены режимом Off-road и системой помощи при спуске с холма (Hill Descent Assist).

Более 110 тысяч электрических 4×4 с 2020 года

С 2020 года Škoda поставила более 110 000 полностью электрических полноприводных автомобилей. В 2025 году общий объем поставок полноприводных моделей бренда в мире составил 125 895 единиц. Полный привод остается особенно популярным в альпийских и скандинавских странах, где погодные условия требуют максимальной стабильности и сцепления.