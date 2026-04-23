Ford розсекретив дизайн скасованого електричного позашляховика: проєкт закрито

Як пише Motor1, на жаль, через зміну ринкової кон’юнктури та охолодження інтересу споживачів до великих електрокарів, автовиробник із Дірборна вирішив відмовитися від проєкту до його офіційної прем’єри.

Дизайн та технічні амбіції проєкту

Колишній керівник відділу електромобілів Ford Даг Філд опублікував фотографію моделі, що розкриває незвичний силует автомобіля. Позашляховик отримав неймовірно довгий похилий дах та передню частину, що нагадує сучасні корейські преміум-кросовери. Задня частина авто має специфічну форму, яка відсилає до класичного купе Shelby Cobra Daytona 1964 року.

Читайте також: Ford готує доступний електромобіль для боротьби з Tesla

На етапі розробки у 2023 році передбачалося, що цей “електричний поїзд” матиме запас ходу понад 560 кілометрів на одному заряді. Попри закриття серійного проєкту, прототип не зник безслідно. Речник компанії підтвердив, що зараз цей електромобіль служить “дослідницьким транспортним засобом”, рішення якого будуть використані при створенні наступного покоління електричних моделей бренду.

Зміна стратегії: ставка на гібриди та нову платформу

Скасування великого електричного позашляховика стало частиною масштабного розвороту Ford у бік гібридних технологій. Зокрема, наступне покоління пікапа F-150 Lightning стане електромобілем із подовженим запасом ходу (EREV), де двигун внутрішнього згоряння виконуватиме роль бортового генератора.

Водночас бренд не відмовляється від повної електрифікації, але зміщує акценти на доступність. Фахівці Ford працюють над новою універсальною платформою Universal EV, яка підтримуватиме кілька бюджетних моделей. Першим продуктом на цій архітектурі стане середньорозмірний пікап, вихід якого на ринок заплановано на 2027 рік.

Майбутнє електричної лінійки

Рішення зупинити розробку трирядного позашляховика експерти називають прагматичним кроком. Гнучка архітектура нової платформи дозволить створювати різні типи кузовів, що краще відповідатимуть запитам масового споживача. Наскільки досвід розробки скасованого флагмана вплине на майбутні серійні авто, стане зрозуміло вже за два роки, коли Ford представить свої нові електричні вантажівки та кросовери.