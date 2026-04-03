Ford готує доступний електромобіль для боротьби з Tesla

За його словами, ринок електрокарів лише на початку свого розвитку, і попереду ще багато етапів зростання. Саме тому Ford планує зробити серйозну ставку на доступні моделі, які зможуть охопити масового покупця, пише Carscoops.

Ставка на масовість і нову платформу

Новий електромобіль стане частиною ширшої стратегії бренду, яка передбачає одночасний розвиток гібридів і електрокарів. При цьому ключовим елементом стане нова універсальна архітектура UEV. Ця платформа розробляється спеціальною командою інженерів, до якої входять колишні фахівці Tesla та навіть експерти з автоспорту. Очікується, що вона зможе підтримувати одразу кілька типів кузова – від седанів і кросоверів до пікапів і фургонів. Саме на базі цієї архітектури і створять майбутнього конкурента для Tesla Model 3 та Tesla Model Y.

Спочатку – дешевий електропікап

Цікаво, що першим серійним автомобілем на новій платформі стане не седан чи кросовер, а електричний пікап. За попередніми даними, він коштуватиме близько 30 тисяч доларів і з’явиться приблизно у 2027 році. Такий крок виглядає логічним для американського ринку, де сегмент пікапів традиційно залишається одним із найпопулярніших. Лише після цього Ford представить основного конкурента для моделей Tesla Model 3 і Tesla Model Y – орієнтовно наприкінці 2027 або вже у 2028 році.

Чому Ford змінює підхід до електромобілів

Останні роки виробник переглядає свою електричну стратегію. Компанія скоротила частину програм і зробила більший акцент на гібридних технологіях. Водночас у Ford визнають, що для успіху на ринку електрокарів потрібно запропонувати щось більше, ніж просто альтернативу – необхідно створити дійсно конкурентний продукт за ціною, запасом ходу та технологіями.

Конкуренція з Tesla виходить на новий рівень

На сьогодні Tesla залишається одним із лідерів сегмента доступних електромобілів, особливо завдяки моделям Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Однак у Ford впевнені, що можуть запропонувати більш привабливу альтернативу, яка поєднає доступну ціну з практичністю та сучасними технологіями.