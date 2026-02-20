Ford готує доступний електропікап за $30 тисяч: коли очікувати дебют

За задумом компанії, новинка має стати доступною альтернативою футуристичним електровантажівкам, пропонуючи оптимальний баланс ціни, запасу ходу та виробничої ефективності, зазначає Auto24, посилаючись Carscoops.

Читайте також: Очільник Ford Джим Фарлі тепер керуватиме у McDonald's

Аеродинаміка як ключ до запасу ходу

Ескізи демонструють обтічний дизайн із плавними формами кузова та похилим дахом, що переходить у задній спойлер. Таке рішення зменшує турбулентність повітря, яка традиційно виникає у пікапів через форму вантажної платформи. Інженери залучили спеціалістів з автоспорту, щоб максимально знизити опір повітрю.

Менші бічні дзеркала додають приблизно 2,4 км запасу ходу, а оптимізоване днище — ще близько 7,2 км. У підсумку комплекс заходів забезпечує приблизно на 80 км більший запас ходу порівняно з традиційними пікапами аналогічного розміру.

Менше деталей — нижча ціна

Окрім аеродинаміки, розробники зробили ставку на спрощення конструкції. У кузові застосують великі алюмінієві литі елементи, що значно скорочують кількість деталей. Якщо у звичайному пікапі їх понад сотню, то тут — лише кілька основних модулів.

Зменшення складності дозволило скоротити масу приблизно на 27% у порівнянні з аналогами. Також інженери оптимізували електропроводку: вона на 1,2 км коротша, ніж у кросовера Mustang Mach-E, що знижує вагу приблизно на 10 кг.

Нова електрична архітектура

Модель використовуватиме призматичні літій-залізофосфатні акумулятори та окрему 48-вольтову систему для допоміжних функцій. Такий підхід має зменшити витрати на виробництво і підвищити довговічність компонентів.

За попередніми даними, пікап матиме традиційне компонування з подвійною кабіною та розмірами, близькими до середнього сегмента. Назва моделі поки не підтверджена, але патентні документи натякають на можливе відродження історичного імені Ranchero.

Також цікаво: Ford Kuga отримав важливу функцію, якої немає в американському Escape

Стратегія доступної електромобільності

Новий пікап стане частиною ширшої стратегії бренду щодо доступних електромобілів. Після його дебюту компанія планує представити й інші бюджетні моделі, включно з електричним седаном. Якщо проєкт буде реалізований за планом, доступний електропікап може суттєво змінити баланс сил у сегменті, де сьогодні домінують дорогі та технологічно складні моделі.