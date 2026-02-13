Очільник Ford Джим Фарлі тепер керуватиме у McDonald's

Фарлі очолює Ford із 2020 року. За цей час він просував стратегію Ford+ — курс на цифровізацію, електрифікацію та перегляд бізнес-моделі компанії. До цього він керував регіональними підрозділами Ford у різних частинах світу, займався перезапуском Lincoln, а ще раніше майже 20 років працював у Toyota та Lexus, допомагаючи зміцнювати позиції брендів на глобальному ринку, повідомляє Auto24.

Як зазначає Carscoops, у McDonald's вважають, що його досвід модернізації великих міжнародних компаній стане корисним для наступного етапу розвитку мережі. Сам Фарлі назвав McDonald's одним із найшанованіших і найвідоміших брендів у світі та підкреслив, що компанія вміло поєднує глобальний масштаб із локальним підприємництвом та інноваціями.

Оновлення керівництва McDonald's

Призначення Фарлі відбувається в межах ширшого оновлення ради директорів McDonald's — половина її складу приєдналася до компанії після 2022 року. Таким чином мережа готує управлінську команду до нових викликів і трансформацій. Водночас Фарлі залишає іншу посаду: він не балотуватиметься на переобрання до ради директорів Harley-Davidson, що звільняє йому час для нових обов’язків.

Джим Фарлі

Швидкість — і на треку, і в бізнесі

Поза межами корпоративних кабінетів Фарлі відомий як великий фанат автоспорту. Він брав участь у серіях Mustang Challenge та виїжджав на легендарні траси, зокрема в Ле-Мані та Дейтоні. У його активі також є заїзди зі швидкістю понад 320 км/год. Тож у McDonald's з’являється член ради директорів, який добре розуміє поняття “швидкість” не лише в бізнесі, а й буквально на гоночному треку.

Поєднання досвіду управління великим промисловим концерном, стратегічного бачення та особистої енергії робить це призначення доволі символічним. І якщо у Ford Фарлі відповідає за кінські сили, то в McDonald's йому доведеться працювати з іншими масштабами глобальної мережі ресторанів.