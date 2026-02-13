Глава Ford Джим Фарли теперь будет руководить в McDonald's

Фарли возглавляет Ford с 2020 года. За это время он продвигал стратегию Ford+ - курс на цифровизацию, электрификацию и пересмотр бизнес-модели компании. До этого он руководил региональными подразделениями Ford в разных частях мира, занимался перезапуском Lincoln, а еще раньше почти 20 лет работал в Toyota и Lexus, помогая укреплять позиции брендов на глобальном рынке, сообщает Auto24.

Как отмечает Carscoops, в McDonald's считают, что его опыт модернизации крупных международных компаний станет полезным для следующего этапа развития сети. Сам Фарли назвал McDonald's одним из самых уважаемых и известных брендов в мире и подчеркнул, что компания умело сочетает глобальный масштаб с локальным предпринимательством и инновациями.

Обновление руководства McDonald's

Назначение Фарли происходит в рамках более широкого обновления совета директоров McDonald's - половина его состава присоединилась к компании после 2022 года. Таким образом сеть готовит управленческую команду к новым вызовам и трансформациям. В то же время Фарли оставляет другую должность: он не будет баллотироваться на переизбрание в совет директоров Harley-Davidson, что освобождает ему время для новых обязанностей.

Джим Фарли

Скорость - и на треке, и в бизнесе

Вне корпоративных кабинетов Фарли известен как большой фанат автоспорта. Он участвовал в сериях Mustang Challenge и выезжал на легендарные трассы, в частности в Ле-Мане и Дейтоне. В его активе также есть заезды со скоростью более 320 км/ч. Поэтому в McDonald's появляется член совета директоров, который хорошо понимает понятие “скорость” не только в бизнесе, но и буквально на гоночном треке.

Сочетание опыта управления крупным промышленным концерном, стратегического видения и личной энергии делает это назначение довольно символичным. И если в Ford Фарли отвечает за лошадиные силы, то в McDonald's ему придется работать с другими масштабами глобальной сети ресторанов.