Ford готовит доступный электропикап за $30 тысяч: когда ожидать дебют

По замыслу компании, новинка должна стать доступной альтернативой футуристическим электрогрузовикам, предлагая оптимальный баланс цены, запаса хода и производственной эффективности, отмечает Auto24, ссылаясь Carscoops.

Аэродинамика как ключ к запасу хода

Эскизы демонстрируют обтекаемый дизайн с плавными формами кузова и наклонной крышей, переходящей в задний спойлер. Такое решение уменьшает турбулентность воздуха, которая традиционно возникает у пикапов из-за формы грузовой платформы. Инженеры привлекли специалистов по автоспорту, чтобы максимально снизить сопротивление воздуху.

Меньшие боковые зеркала добавляют примерно 2,4 км запаса хода, а оптимизированное днище - еще около 7,2 км. В итоге комплекс мер обеспечивает примерно на 80 км больший запас хода по сравнению с традиционными пикапами аналогичного размера.

Меньше деталей - ниже цена

Кроме аэродинамики, разработчики сделали ставку на упрощение конструкции. В кузове применят крупные алюминиевые литые элементы, что значительно сокращают количество деталей. Если в обычном пикапе их более сотни, то здесь - всего несколько основных модулей.

Уменьшение сложности позволило сократить массу примерно на 27% по сравнению с аналогами. Также инженеры оптимизировали электропроводку: она на 1,2 км короче, чем у кроссовера Mustang Mach-E, что снижает вес примерно на 10 кг.

Новая электрическая архитектура

Модель будет использовать призматические литий-железофосфатные аккумуляторы и отдельную 48-вольтовую систему для вспомогательных функций. Такой подход должен уменьшить затраты на производство и повысить долговечность компонентов.

По предварительным данным, пикап будет иметь традиционную компоновку с двойной кабиной и размерами, близкими к среднему сегменту. Название модели пока не подтверждено, но патентные документы намекают на возможное возрождение исторического имени Ranchero.

Стратегия доступной электромобильности

Новый пикап станет частью более широкой стратегии бренда по доступным электромобилям. После его дебюта компания планирует представить и другие бюджетные модели, включая электрический седан. Если проект будет реализован по плану, доступный электропикап может существенно изменить баланс сил в сегменте, где сегодня доминируют дорогие и технологически сложные модели.