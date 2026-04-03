Ford готовит доступный электромобиль для борьбы с Tesla

По его словам, рынок электрокаров лишь в начале своего развития, и впереди еще много этапов роста. Именно поэтому Ford планирует сделать серьезную ставку на доступные модели, которые смогут охватить массового покупателя, пишет Carscoops.

Ставка на массовость и новую платформу

Новый электромобиль станет частью более широкой стратегии бренда, которая предусматривает одновременное развитие гибридов и электрокаров. При этом ключевым элементом станет новая универсальная архитектура UEV. Эта платформа разрабатывается специальной командой инженеров, в которую входят бывшие специалисты Tesla и даже эксперты по автоспорту. Ожидается, что она сможет поддерживать сразу несколько типов кузова – от седанов и кроссоверов до пикапов и фургонов. Именно на базе этой архитектуры и создадут будущего конкурента для Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Сначала – дешевый электропикап

Интересно, что первым серийным автомобилем на новой платформе станет не седан или кроссовер, а электрический пикап. По предварительным данным, он будет стоить около 30 тысяч долларов и появится примерно в 2027 году. Такой шаг выглядит логичным для американского рынка, где сегмент пикапов традиционно остается одним из самых популярных. Только после этого Ford представит основного конкурента для моделей Tesla Model 3 и Tesla Model Y – ориентировочно в конце 2027 или уже в 2028 году.

Почему Ford меняет подход к электромобилям

Последние годы производитель пересматривает свою электрическую стратегию. Компания сократила часть программ и сделала больший акцент на гибридных технологиях. В то же время в Ford признают, что для успеха на рынке электрокаров нужно предложить нечто большее, чем просто альтернативу – необходимо создать действительно конкурентный продукт по цене, запасом хода и технологиями.

Конкуренция с Tesla выходит на новый уровень

На сегодня Tesla остается одним из лидеров сегмента доступных электромобилей, особенно благодаря моделям Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Однако в Ford уверены, что могут предложить более привлекательную альтернативу, которая сочетает доступную цену с практичностью и современными технологиями.