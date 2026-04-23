Ford рассекретил дизайн отмененного электрического внедорожника: проект закрыт

Как пишет Motor1, к сожалению, из-за изменения рыночной конъюнктуры и охлаждения интереса потребителей к большим электрокарам, автопроизводитель из Дирборна решил отказаться от проекта до его официальной премьеры.

Дизайн и технические амбиции проекта

Бывший руководитель отдела электромобилей Ford Даг Филд опубликовал фотографию модели, раскрывающую необычный силуэт автомобиля. Внедорожник получил невероятно длинную покатую крышу и переднюю часть, напоминающую современные корейские премиум-кроссоверы. Задняя часть авто имеет специфическую форму, которая отсылает к классическому купе Shelby Cobra Daytona 1964 года.

На этапе разработки в 2023 году предполагалось, что этот “электрический поезд” будет иметь запас хода более 560 километров на одном заряде. Несмотря на закрытие серийного проекта, прототип не исчез бесследно. Представитель компании подтвердил, что сейчас этот электромобиль служит “исследовательским транспортным средством”, решения которого будут использованы при создании следующего поколения электрических моделей бренда.

Изменение стратегии: ставка на гибриды и новую платформу

Отмена большого электрического внедорожника стала частью масштабного разворота Ford в сторону гибридных технологий. В частности, следующее поколение пикапа F-150 Lightning станет электромобилем с удлиненным запасом хода (EREV), где двигатель внутреннего сгорания будет выполнять роль бортового генератора.

В то же время бренд не отказывается от полной электрификации, но смещает акценты на доступность. Специалисты Ford работают над новой универсальной платформой Universal EV, которая будет поддерживать несколько бюджетных моделей. Первым продуктом на этой архитектуре станет среднеразмерный пикап, выход которого на рынок запланирован на 2027 год.

Будущее электрической линейки

Решение остановить разработку трехрядного внедорожника эксперты называют прагматичным шагом. Гибкая архитектура новой платформы позволит создавать различные типы кузовов, лучше отвечающие запросам массового потребителя. Насколько опыт разработки отмененного флагмана повлияет на будущие серийные авто, станет понятно уже через два года, когда Ford представит свои новые электрические грузовики и кроссоверы.