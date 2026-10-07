Французи з Alpine засвітили електричний спорткар із прихованими фарами

Як повідомляє видання Carscoops, офіційна прем'єра новинки відбудеться вже 12 жовтня на Паризькому автосалоні. Концепт покажуть в рамках нової стратегії бренду, де він займе місце флагмана над масовими моделями A290 та A390.

Повернення легендарних фар

Головна інтрига тизера – оптика, яка ховається врівень з плоским капотом. Коли світло не потрібне, фари повністю зливаються з кузовом, а при активації панелі опускаються всередину, відкриваючи тонкі світлодіоди в кольорах французького прапора.

Такий механізм нагадує модернізовану версію Lamborghini Diablo від ательє Eccentrica. Проте, на відміну від класичних "сліпих" фар з минулого століття, нова конструкція повністю відповідає сучасним нормам безпеки пішоходів.

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Що ховається під назвою PS1

Абревіатура не має жодного стосунку до ігрової консолі Playstation. Насправді це скорочення від Project Special 1, що маркує старт нового підрозділу спеціальних проєктів Alpine.

Темне зображення не розкриває всіх деталей кузова, але вже помітні широкі крила та камери замість традиційних дзеркал. Прямокутна форма фар та загальні обводи кузова явно відсилають до класичного купе A310, яке випускалося з 1971 по 1984 роки.

Конкурент для Porsche

Зараз інженери Alpine активно працюють над новим поколінням гранд-турера з посадковою формулою 2+2. Автомобіль отримає повністю електричну силову установку та базуватиметься на фірмовій платформі Alpine Performance Platform.