Французы из Alpine показали электрический спорткар со скрытыми фарами

Как сообщает издание Carscoops, официальная премьера новинки состоится уже 12 октября на Парижском автосалоне. Концепт будет показан в рамках новой стратегии бренда, где он займет место флагмана над массовыми моделями. A290 да A390.

Возвращение легендарных фар

Главная интрига тизера– оптика, которая скрывается заподлицо с плоским капотом. Когда свет не нужен, фары полностью сливаются с кузовом, а при активации панели опускаются внутрь, открывая тонкие светодиоды в цветах французского флага.

Такой механизм напоминает модернизированную версию Lamborghini Diablo от ателье Eccentrica. Однако, в отличие от классических "слепых" фар из прошлого века, новая конструкция полностью отвечает современным нормам безопасности пешеходов.

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Что скрывается под названием PS1

Аббревиатура не имеет никакого отношения к игровой консоли Playstation. На самом деле это сокращение от Project Special 1, маркирующее старт нового подразделения специальных проектов Alpine.

Темное изображение не раскрывает все детали кузова, но уже заметны широкие крылья и камеры вместо традиционных зеркал. Прямоугольная форма фар и общие обводы кузова явно отсылаются в классическое купе A310, выпускавшееся с 1971 по 1984 годы.

Конкурент для Porsche

Сейчас инженеры Alpine активно работают над новым поколением гранд-турера с посадочной формулой 2+2. Автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и будет базироваться на фирменной платформе Alpine Performance Platform.