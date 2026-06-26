Фургони Renault Master отримали криміналістичний статус

Нові автомобілі дозволяють криміналістам працювати безпосередньо на місці злочину, не витрачаючи час на доставку зразків до стаціонарних лабораторій.

Про оновлення спецавтопарку повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook пресслужба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

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Повна автономність для роботи "в полі"

Машини обладнані автономними системами живлення та комплектами сучасного європейського й американського обладнання для фіксації та дослідження доказів у польових умовах.

За даними поліції, мобільні комплекси дають змогу оперативно виявляти та вилучати біологічні, трасологічні та дактилоскопічні сліди, а також проводити первинні експрес-дослідження речових доказів безпосередньо на місці події.

Це має скоротити час збору доказової бази та підвищити ефективність розслідувань.

Ходова з надбудовою фургона Renault Master гармонійно прийняла криміналістичний комплекс – чудова ергономіка й великий запас ніш, шаф та відсіків для обладнання. Фото: Нацполіція Житомирщини

Базою лабораторії став Renault Master

Основою мобільної лабораторії став великотоннажний фургон Renault Master, який широко використовується для створення спеціалізованих службових автомобілів.

Спецтранспорт відрізняється від стандартного Master лише лівреєю, засобами зв'язку, проблисковими маячками та специфікою облаштування салону і його відсіків. В усьому іншому це – звичайна комерційна версія фургона вагонного типу.

Криміналістична лабораторія Renault Master у версії L3H2 оснащується 2,3-літровим турбодизелем dCi потужністю від 135 до 180 к.с. залежно від модифікації та з крутним моментом до 400 Нм. Коробка передач – шестиступенева механічна, хоча за бажанням замовника може встановлюватися й автоматична трансмісія.

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Привід автомобіля повною масою 3,5 тонни – передній, вантажність сягає 1,5 тонни.

Завдяки великому внутрішньому об'єму Renault Master є однією з найпоширеніших платформ для створення мобільних майстерень, медичних автомобілів, лабораторій та інших спеціалізованих транспортних засобів.

Саме тому Renault Master часто використовують як базу для створення спеціалізованого транспорту різного призначення, зокрема й криміналістичних лабораторій.

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Таких лабораторій стає більше

Житомирщина стала не єдиним регіоном, який отримав такі спецавтомобілі. Аналогічні мобільні криміналістичні лабораторії вже надійшли до підрозділів поліції Рівненської, Чернігівської та Закарпатської областей.

Техніку придбали за підтримки міжнародних благодійних організацій, зокрема фонду американського мецената Говарда Баффета.