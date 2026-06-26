Фургоны Renault Master получили криминалистический статус

Новые автомобили позволяют криминалистам работать непосредственно на месте преступления, не тратя время на доставку образцов в стационарные лаборатории.

Об обновлении спецавтопарка сообщила на своей официальной странице в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Полная автономность для работы "в поле"

Машины оснащены автономными системами питания и комплектами современного европейского и американского оборудования для фиксации и исследования улик в полевых условиях.

По данным полиции, мобильные комплексы позволяют оперативно выявлять и изымать биологические, трасологические и дактилоскопические следы, а также проводить первичные экспресс-исследования вещественных доказательств непосредственно на месте происшествия.

Это должно сократить время сбора доказательной базы и повысить эффективность расследований.

Ходовая часть с надстройкой фургона Renault Master гармонично вписала в себя криминалистический комплекс – превосходная эргономика и большой запас ниш, шкафов и отсеков для оборудования. Фото: Нацполиция Житомирской области

Основой лаборатории стал Renault Master

Основой мобильной лаборатории стал крупнотоннажный фургон Renault Master, который широко используется для создания специализированных служебных автомобилей.

Спецтранспорт отличается от стандартного Master лишь ливреей, средствами связи, проблесковыми маячками и особенностями обустройства салона и его отсеков. Во всём остальном это – обычная коммерческая версия фургона вагонного типа.

Криминалистическая лаборатория Renault Master в версии L3H2 оснащается 2,3-литровым турбодизелем dCi мощностью от 135 до 180 л.с. в зависимости от модификации и с крутящим моментом до 400 Нм. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, хотя по желанию заказчика может устанавливаться и автоматическая трансмиссия.

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Привод автомобиля полной массой 3,5 тонны – передний, грузоподъемность достигает 1,5 тонны.

Благодаря большому внутреннему объему Renault Master является одной из самых распространенных платформ для создания мобильных мастерских, медицинских автомобилей, лабораторий и других специализированных транспортных средств.

Именно поэтому Renault Master часто используют в качестве базы для создания специализированного транспорта различного назначения, в том числе криминалистических лабораторий.

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Таких лабораторий становится всё больше

Житомирская область стала не единственным регионом, получившим такие спецавтомобили. Аналогичные мобильные криминалистические лаборатории уже поступили в подразделения полиции Ровенской, Черниговской и Закарпатской областей.

Технику приобрели при поддержке международных благотворительных организаций, в частности фонда американского мецената Говарда Баффета.