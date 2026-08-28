Geely показала спеціальну позашляхову технологію на базі ШІ: які моделі її отримають

Як повідомляє CarNewsChina, основою нового позашляховика стала архітектура GTA (Geely Terrain Architecture). Вона використовує гібридний підхід, поєднуючи цільну конструкцію кузова з інтегрованою рамою. Каркас складається з шести горизонтальних, семи вертикальних та восьми кільцевих елементів.

За даними Geely, така схема дозволила зменшити масу приблизно на 100 кілограмів порівняно з традиційною рамою, водночас забезпечивши жорсткість кузова на кручення понад 40 000 Нм/градус. Конструкція також оптимізує використання вертикального простору. Зокрема, вона передбачає повністю плоскі пороги дверей та підлогу.

Ефективна площа підлоги, за заявою виробника, становить 80,3 відсотка. Дорожній просвіт позашляховика Zhanjian 700 без навантаження становить 233 мм, а з урахуванням акумуляторної батареї – 313 міліметрів. При цьому Geely заявляє вантажопідйомність даху на рівні 16 тонн.

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Гібридна система потужністю понад 1100 кінських сил

Силова установка Geely Thor EM-T використовує три електродвигуни та повний привод. У її складі працюють спеціальний 2,0-літровий турбодвигун для бездоріжжя, триступеневий електропривод DHT, один електромотор на передній осі та два електромотори на задній. Сумарна потужність системи досягає 830 кВт, або близько 1128 кінських сил.

Для руху складним бездоріжжям силова установка отримала два електронно керовані "м'які" блокування та механічне жорстке блокування на задній осі. Електронна система здатна регулювати крутний момент на рівні мілісекунд, тоді як механічне блокування спрацьовує протягом 200 мілісекунд. Корпус електроприводу виготовлений з магнієвого сплаву. Також передбачена повністю активна двоконтурна система охолодження, покликана запобігати перегріванню під час тривалої експлуатації на бездоріжжі.

Шасі керується штучним інтелектом

Цифрове шасі Geely працює на базі центру керування автомобілем GVMC 3.0 та електронної архітектури EEA 4.0. Однією з ключових технологій стала активна гідравлічна підвіска. Вона може сканувати поверхню дороги на відстані до 30 м перед автомобілем та завчасно налаштовувати підвіску відповідно до умов руху.

Позашляхове шасі також підтримує кілька режимів руху. Завдяки цьому мінімальний діаметр розвороту автомобіля становить лише 3,36 метра. Електрична система приводу має ступінь захисту IPX8. Geely заявляє, що він забезпечує можливість аварійного спливання та евакуації автомобіля. Крім того, система здатна підтримувати стабільність автомобіля у разі проколу шини на швидкості до 140 км/год.

Захист акумулятора та додаткові системи

Пасажирський каркас Geely Zhanjian 700 виготовлений із високоміцної формованої сталі та доповнений прихованою конструкцією безпеки з кількох труб, сформованих методом теплового розширення. Для акумуляторної батареї передбачена посилена система захисту Aegis із багатошаровою фізичною конструкцією.

Днище має захисне покриття з полісечовини, яке має приймати на себе початкове навантаження та захищати акумуляторні елементи. Для екстремальних умов на воді передбачений так званий "плаваючий режим". У ньому автомобіль використовує гідролокатор та задній рушій для руху під водою. Серед іншого обладнання Geely називає супутниковий зв'язок низької навколоземної орбіти, дворежимну систему генерації кисню в салоні та багаторівневе цифрове резервування систем безпеки.