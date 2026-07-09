Новий позашляховик Geely схожий на Defender й має екстремальну потужність гіперкара

Завдяки передовим інженерним рішенням автомобіль ідеально поєднує в собі брутальність, високу прохідність, преміальну елегантність та потужність, яка зазвичай притаманна сучасним гіперкарам, зазначає Carscoops.

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Гібридна силова установка: понад 1100 кінських сил та передова батарея

Під капотом Geely Galaxy Cruiser 700 ховається надпотужна плагін-гібридна силова установка (PHEV). Основу системи складає 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом, який працює у зв'язці з трьома електродвигунами: один електричний мотор розташований на передній осі, а ще два встановлені ззаду.

Сумарна віддача цієї тримоторної системи досягає абсурдних 1113 кінських сил. Для порівняння, найпотужніший серійний Defender у модифікації Octa розвиває 533 к.с., тобто китайський позашляховик удвічі потужніший. За своєю потужністю Galaxy Cruiser 700 лише трохи поступається іншому відомому китайському позашляховику YangWang U8.

Автомобіль базується на передовій 900-вольтовій електричній архітектурі, яка забезпечує підтримку надшвидкої зарядки, точні параметри якої компанія розкриє згодом. Cruiser 700 оснащено батареєю ємністю 70 кВт-год під назвою Golden Short Blade, що є власною розробкою бренду Geely. Ця батарея дозволяє важкій машині долати вражаючу дистанцію до 340-350 кілометрів виключно на повністю електричній тязі, без увімкнення двигуна внутрішнього згоряння.

Інтелектуальні позашляхові технології: ходьба крабом та танкові розвороти

Колосальні показники потужності стали не єдиною особливістю новинки. Модель отримала високотехнологічне шасі та інтелектуальну систему повного приводу, що працює на базі штучного інтелекту. Електроніка здатна гнучко керувати тягою, пропонуючи водієві режими переднього, заднього або повного приводу залежно від дорожніх умов, а також активну векторизацію крутного моменту для кращої керованості.

Для подолання найскладніших перешкод позашляховик навчили унікальним трюкам, серед яких функція "крабова ходьба" (рух по діагоналі) та можливість виконувати "танковий" розворот навколо своєї осі. Візуальну міцність конструкції підкреслюють оригінальні деталі екстер'єру.

На передній частині виділяється велика підсвічена емблема Geely, чорний масивний бампер та контрастні яскраво-червоні буксирувальні гаки. Профіль автомобіля привертає увагу вираженими чорними колісними арками та бічними порогами. На даху позашляховика встановлено інтегрований LiDAR для роботи систем автономного водіння, а ззаду, між сучасними світлодіодними ліхтарями, закріплено повнорозмірне запасне колесо.

Інтер'єр із балансом цифровізації та тактильного комфорту

Внутрішній простір Galaxy Cruiser 700 розробники наділили великою кількістю переваг. На приладовій панелі встановлено великий інформаційно-розважальний екран, що візуально нагадує планшет і відповідає за більшість мультимедійних функцій. Проте, на відміну від багатьох трендових електромобілів, бренд не став повністю відмовлятися від класичної ергономіки.

Справжньою родзинкою салону є збереження тактильних елементів керування: на центральній консолі розташований масивний механізм перемикання передач, велика кількість аналогових перемикачів, а також металеві циферблати з якісною накаткою, призначені для швидкого перемикання режимів руху під час їзди по бездоріжжю.