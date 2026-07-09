Новый внедорожник Geely напоминает Defender и обладает экстремальной мощностью гиперкара

Благодаря передовым инженерным решениям автомобиль идеально сочетает в себе брутальность, высокую проходимость, премиальную элегантность и мощность, которая обычно присуща современным гиперкарам, отмечает Carscoops.

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Гибридная силовая установка: более 1100 лошадиных сил и передовая батарея

Под капотом Geely Galaxy Cruiser 700 скрывается сверхмощная плагин-гибридная силовая установка (PHEV). Основу системы составляет 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который работает в связке с тремя электродвигателями: один электрический мотор расположен на передней оси, а еще два установлены сзади.

Суммарная мощность этой трехмоторной системы достигает абсурдных 1113 лошадиных сил. Для сравнения: самый мощный серийный Defender в модификации Octa развивает 533 л.с., то есть китайский внедорожник вдвое мощнее. По своей мощности Galaxy Cruiser 700 лишь немного уступает другому известному китайскому внедорожнику YangWang U8.

Автомобиль основан на передовой 900-вольтовой электрической архитектуре, которая обеспечивает поддержку сверхбыстрой зарядки, точные параметры которой компания раскроет позже. Cruiser 700 оснащен батареей емкостью 70 кВт-ч под названием Golden Short Blade, которая является собственной разработкой бренда Geely. Эта батарея позволяет тяжелому автомобилю преодолевать впечатляющее расстояние до 340-350 километров исключительно на полностью электрической тяге, без включения двигателя внутреннего сгорания.

Интеллектуальные внедорожные технологии: ходьба «крабом» и танковые развороты

Колоссальные показатели мощности стали не единственной особенностью новинки. Модель получила высокотехнологичное шасси и интеллектуальную систему полного привода, работающую на базе искусственного интеллекта. Электроника способна гибко управлять тягой, предлагая водителю режимы переднего, заднего или полного привода в зависимости от дорожных условий, а также активную векторизацию крутящего момента для лучшей управляемости.

Для преодоления самых сложных препятствий внедорожник научили уникальным трюкам, среди которых функция "крабовая ходьба" (движение по диагонали) и возможность выполнять "танковый" разворот вокруг своей оси. Визуальную прочность конструкции подчеркивают оригинальные детали экстерьера.

На передней части выделяется большая подсвеченная эмблема Geely, черный массивный бампер и контрастные ярко-красные буксировочные крюки. Профиль автомобиля привлекает внимание выраженными черными колесными арками и боковыми порогами. На крыше внедорожника установлен встроенный LiDAR для работы систем автономного вождения, а сзади, между современными светодиодными фонарями, закреплено полноразмерное запасное колесо.

Интерьер с балансом цифровизации и тактильного комфорта

Внутреннее пространство Galaxy Cruiser 700 разработчики наделили множеством преимуществ. На приборной панели установлен большой информационно-развлекательный экран, визуально напоминающий планшет и отвечающий за большинство мультимедийных функций. Однако, в отличие от многих модных электромобилей, бренд не стал полностью отказываться от классической эргономики.

Настоящей изюминкой салона является сохранение тактильных элементов управления: на центральной консоли расположен массивный механизм переключения передач, большое количество аналоговых переключателей, а также металлические циферблаты с качественной накаткой, предназначенные для быстрого переключения режимов движения во время езды по бездорожью.