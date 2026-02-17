Правительство Китая хочет вернуть физические кнопки в автомобили

Ожидается, что правило будет касаться только новых моделей, произведенных с 1 июля 2026 года, отмечает Auto24, ссылаясь на CarNewsChina. В последние годы китайский рынок электромобилей активно продвигал минималистичный подход: почти все функции переносились на большой центральный дисплей.

Часто к нему добавляли еще и отдельный экран для переднего пассажира. Физических кнопок в салоне становилось все меньше. Впрочем, такая мода вызвала критику даже внутри отрасли. Один из топ-менеджеров Geely назвал это “слепым следованием трендам”, которое может вредить безопасности.

Что именно станет обязательным

Обновление национального стандарта GB4094-2016 предусматривает, что ряд базовых функций должен иметь физические переключатели или кнопки. Речь идет, частности, об указателях поворота, аварийную сигнализацию и звуковой сигнал, переключение передач в положение P, R, N и D без исключительно экранного управления, активацию систем помощи водителю, стеклоочистители, обогрев или размораживание стекла, электростеклоподъемники, систему экстренного вызова и выключатель питания электромобиля. Таким образом, ключевые функции должны оставаться доступными даже в случае сбоя мультимедийной системы.

Требования к кнопкам и безопасности

Новый стандарт определяет и технические параметры. Минимальный размер активной площади кнопки должен составлять не менее 10 на 10 миллиметров. Органы управления должны иметь фиксированное расположение, возможность использования “вслепую” и обеспечивать тактильную или звуковую обратную связь. Отдельно отмечается надежность: базовые функции должны работать даже в случае потери питания или аварийной ситуации.

Кто работал над изменениями

Пересмотр стандарта начался еще в 2023 году с участием ведущих производителей и исследовательских учреждений, среди которых Китайский центр автомобильных технологий и исследований, BYD, Great Wall Motor и совместное предприятие FAW-Volkswagen. Проект уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет официально опубликован.

Баланс между технологиями и здравым смыслом

Китайский рынок электромобилей стал одним из самых инновационных в мире, но одновременно и наиболее увлеченным цифровизацией. Новые правила могут стать попыткой найти баланс между футуристическим дизайном и базовой эргономикой и безопасностью. Если инициатива будет реализована, она может повлиять не только на китайских производителей, но и на глобальные бренды, которые разрабатывают модели для этого рынка.