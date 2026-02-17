Укр
Ру

Правительство Китая хочет вернуть физические кнопки в автомобили

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) готовит новые требования к автопроизводителям, которые могут существенно изменить дизайн салонов современных авто. Власти планируют сделать обязательными физические органы управления для ключевых функций автомобиля, уменьшая зависимость от больших центральных экранов.
Китай обяжет автопроизводителей вернуть физические кнопки в салоны

ФОТО: CarNewsChina|

Совсем скоро в китайских авто появится больше физических кнопок

Данила Северенчук
logo17 февраля, 15:20
logo0
logo0 мин

Ожидается, что правило будет касаться только новых моделей, произведенных с 1 июля 2026 года, отмечает Auto24, ссылаясь на CarNewsChina. В последние годы китайский рынок электромобилей активно продвигал минималистичный подход: почти все функции переносились на большой центральный дисплей.

Читайте также: Китай запрещает скрытые дверные ручки на электромобилях - новые правила могут изменить мировой автодизайн

Часто к нему добавляли еще и отдельный экран для переднего пассажира. Физических кнопок в салоне становилось все меньше. Впрочем, такая мода вызвала критику даже внутри отрасли. Один из топ-менеджеров Geely назвал это “слепым следованием трендам”, которое может вредить безопасности.

Что именно станет обязательным

Обновление национального стандарта GB4094-2016 предусматривает, что ряд базовых функций должен иметь физические переключатели или кнопки. Речь идет, частности, об указателях поворота, аварийную сигнализацию и звуковой сигнал, переключение передач в положение P, R, N и D без исключительно экранного управления, активацию систем помощи водителю, стеклоочистители, обогрев или размораживание стекла, электростеклоподъемники, систему экстренного вызова и выключатель питания электромобиля. Таким образом, ключевые функции должны оставаться доступными даже в случае сбоя мультимедийной системы.

Требования к кнопкам и безопасности

Новый стандарт определяет и технические параметры. Минимальный размер активной площади кнопки должен составлять не менее 10 на 10 миллиметров. Органы управления должны иметь фиксированное расположение, возможность использования “вслепую” и обеспечивать тактильную или звуковую обратную связь. Отдельно отмечается надежность: базовые функции должны работать даже в случае потери питания или аварийной ситуации.

Кто работал над изменениями

Пересмотр стандарта начался еще в 2023 году с участием ведущих производителей и исследовательских учреждений, среди которых Китайский центр автомобильных технологий и исследований, BYD, Great Wall Motor и совместное предприятие FAW-Volkswagen. Проект уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет официально опубликован.

Также интересно: Самое большое зимнее испытание электромобилей в мире провели в Китае: кто стал лучшим

Баланс между технологиями и здравым смыслом

Китайский рынок электромобилей стал одним из самых инновационных в мире, но одновременно и наиболее увлеченным цифровизацией. Новые правила могут стать попыткой найти баланс между футуристическим дизайном и базовой эргономикой и безопасностью. Если инициатива будет реализована, она может повлиять не только на китайских производителей, но и на глобальные бренды, которые разрабатывают модели для этого рынка.

#Китай #Aвтоновинки #Электромобиль #Новости #Фото #Автодизайн