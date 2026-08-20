Genesis представила новий флагманський електричний кросовер GV90

Новинка довжиною 5 285 мм із колісною базою 3 245 мм отримала кузов із суцільноалюмінієвим каркасом, що дозволило зменшити загальну масу та підвищити жорсткість. Президент та генеральний директор Hyundai Motor Company Хосе Муньйос зазначив, що усього за вісім років Genesis став передовим розкішним брендом, який досяг позначки в мільйон проданих автомобілів, а новий флагман втілює корейську філософію гостинності Son-nim.

Конструкція дверей Neolun Arch Gate та високий рівень безпеки

Версія GV90 Neolun отримала перші у світі двері без видимої центральної стійки кузова (Neolun Arch Gate), які відчиняються незалежно одна від одної. Інженери застосували новий двошарнірний механізм для задніх дверей: спочатку двері висуваються трохи назовні, після чого плавно повертаються.

Для забезпечення високого рівня безпеки при бокових зіткненнях у конструкцію дверей та кузова інтегрували подвійні високоміцні сталеві балки, а також прихований внутрішній каркас із заповненням зі структурної піни. Безпеку пасажирів забезпечує комплекс із 12 подушок безпеки, включаючи першу у світі подушку безпеки на стелі (Roof Airbag), яка при перевертанні автомобіля миттєво закриває весь скляний дах.

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Модель також оснастили системою спостереження за пасажирами в салоні, яка адаптує роботу подушок та пасів безпеки залежно від статусу та статури людини. Акумуляторний блок отримав захист від теплового розгон та хмарну систему діагностики.

Технічні характеристики, підвіска та динаміка

Флагманський кросовер оснащений найбільшою серед електромобілів концерну акумуляторною батареєю на 123,5 кВт-год. За даними внутрішніх випробувань компанії, семимісна версія кросовера забезпечує запас ходу близько 500 кілометрів. Підтримка 350-кіловатних станцій швидкої зарядки дозволяє поповнити заряд акумулятора з 10% до 80% за 22 хвилини.

Сумарна потужність установки становить 490 кВт (666 к.с.), а максимальний крутний момент – 800 Нм (передній мотор – 240 кВт / 350 Нм, задній – 250 кВт / 450 Нм). Кросовер також отримав подвійний електронний диференціал підвищеного ковзання Dual E-LSD на обох осях, пневмопідвіску Multi-Chamber Air Suspension, електронно керовані амортизатори, а також систему активного кермування задніми колесами із кутом повороту до 5 градусів.

Інтер'єр, мультимедіа та сенсорні технології

Усередині встановлено поворотні передні сидіння з електроприводом, які під час паркування повертаються на 180 градусів обличчям до другого ряду. Модель оснащена новим висувним дисплеєм OLED Cinematic Display: під час руху його діагональ становить 23,6 дюйма, а після паркування екран піднімається на 90 мм, перетворюючись на 24,6-дюймовий монітор. Роль приладової панелі виконує 25-дюймовий проекційний дисплей.

За інфотейнмент відповідає нова платформа Pleos Connect на базі Android Automotive OS зі вбудованим штучним інтелектом Gleo AI. Салон оздоблено шкірою, вовняним кашеміром, деревом або натуральним каменем, а акустичний комфорт забезпечує 3D-аудіосистема Bang & Olufsen із 25 динаміками та підтримкою Dolby Atmos.

У чотиримісній версії GV90 Neolun Executive Suite підлога другого ряду виконана з натурального дерева із вбудованою системою підігріву. Для найвибагливіших клієнтів бренд підготував обмежену серію GV90 Neolun First Edition із двоколірним забарвленням кузова, 24-дюймовими кованими дисками та спеціальним гравіюванням у салоні. Ціну моделі оголосять пізніше, але очікується, що вона становитиме понад 100 тисяч доларів.