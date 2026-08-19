Розкрито дизайн нового Hyundai Tucson 2027 року: фото

Поки що виробник розкрив лише зовнішність та габарити автомобіля. Повні характеристики силових установок Hyundai обіцяє представити пізніше.

Hyundai Tucson став більшим

Довжина кросовера збільшилася на 60 мм і тепер становить близько 4,7 метрів. Колісна база зросла на 30 мм – до 2785 міліметрів. Ширина збільшилася до 1905 мм (+40 мм), а висота нового Hyundai Tucson тепер становить 1685 мм, що на 20 міліметрів більше за попередника.

За словами Hyundai, збільшення габаритів позитивно вплинуло й на простір у салоні. Зокрема, запас місця над головами задніх пасажирів зріс на 29 мм. Інженери також збільшили кут відкривання задніх дверей на 10 градусів – до 83 градусів. Це має зробити посадку на задній ряд зручнішою.

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Новий дизайн

Новий Tucson помітно відрізняється від поточного покоління. Кузов автомобіля став більш квадратним, а дизайн передньої та задньої частин побудований навколо характерних світлових елементів у формі літери "H". На передній частині цей елемент інтегрований у світлотехніку та решітку радіатора, тоді як позаду аналогічна графіка формує впізнаваний світловий підпис. Новий дизайн є розвитком актуальної дизайнерської мови Hyundai, яку компанія описує концепцією "Мистецтво сталі".

У салоні з'явилася система Pleos

Інтер'єр Tucson також повністю переробили. Головною новинкою стала нова інформаційно-розважальна система Pleos, яку Hyundai планує використовувати в наступних моделях. Великий центральний дисплей встановлений над рядом фізичних органів керування. При цьому перед водієм збережено окрему цифрову панель приладів.

Hyundai також зробила ставку на більш горизонтальну архітектуру передньої панелі. Серед оздоблювальних матеріалів заявлені перфорована оббивка, дерев'яні декоративні елементи та атмосферне підсвічування. Точний розмір центрального екрана виробник поки не назвав.

Технічні характеристики поки не розкривають