Раскрыт дизайн нового Hyundai Tucson 2027: фото

Пока производитель раскрыл только внешность и габариты автомобиля. Полные характеристики силовых установок Hyundai обещает представить позже.

Hyundai Tucson стал больше

Длина кроссовера увеличилась на 60 мм и теперь составляет около 4,7 метра. Колесная база выросла на 30 мм – до 2785 миллиметров. Ширина увеличилась до 1905 мм (+40 мм), а высота нового Hyundai Tucson теперь составляет 1685 мм, что на 20 миллиметров больше предшественника.

По словам Hyundai, увеличение габаритов положительно повлияло и на простор в салоне. В частности, запас места над головами задних пассажиров вырос на 29 мм. Инженеры также увеличили угол открывания задней двери на 10 градусов – до 83 градусов. Это должно сделать посадку на задний ряд более удобной.

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Новый дизайн

Новый Tucson заметно отличается от текущего поколения. Кузов автомобиля стал более квадратным, а дизайн передней и задней части построен вокруг характерных световых элементов в форме буквы "H". На передней части этот элемент интегрирован в светотехнику и радиаторную решетку, тогда как позади аналогичная графика формирует узнаваемую световую подпись. Новый дизайн является развитием актуального дизайнерского языка Hyundai, который компания описывает концепцией "Искусство стали".

В салоне появилась система Pleos

Интерьер Tucson также был полностью переработан. Главной новинкой стала новая информационно развлекательная система Pleos, которую Hyundai планирует использовать в следующих моделях. Большой центральный дисплей установлен над рядом физических органов управления. При этом перед водителем сохранена отдельная цифровая приборная панель.

Hyundai также сделала ставку на более горизонтальную архитектуру передней панели. Среди отделочных материалов заявлены перфорированная обивка, деревянные декоративные элементы и атмосферная подсветка. Точный размер центрального экрана изготовитель пока не назвал.

Технические характеристики пока не раскрывают