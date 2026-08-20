Genesis представила новый флагманский электрический кроссовер GV90

Новинка длиной 5285 мм с колесной базой 3245 мм получила кузов с цельноалюминиевым каркасом, что позволило уменьшить общую массу и повысить жесткость. Президент и генеральный директор Hyundai Motor Company Хосе Муньос отметил, что всего за восемь лет Genesis стал передовым роскошным брендом, достигшим отметки в миллион проданных автомобилей, а новый флагман олицетворяет корейскую философию гостеприимства Son-nim.

Конструкция двери Neolun Arch Gate и высокий уровень безопасности

Версия GV90 Neolun получила первую в мире дверь без видимой центральной стойки кузова (Neolun Arch Gate), которая открывается независимо друг от друга. Инженеры применили новый двухшарнирный механизм для задней двери: сначала дверь выдвигается немного наружу, после чего плавно возвращается.

Для обеспечения высокого уровня безопасности при боковых столкновениях в конструкцию двери и кузова интегрировали двойные высокопрочные стальные балки и скрытый внутренний каркас с заполнением из структурной пены. Безопасность пассажиров обеспечивает комплекс из 12 подушек безопасности, включая первую в мире подушку безопасности потолка (Roof Airbag), которая при переворачивании автомобиля мгновенно закрывает всю стеклянную крышу.

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Модель также оснастили системой наблюдения за пассажирами в салоне, которая адаптирует работу подушек и ремней безопасности в зависимости от статуса и телосложения человека. Аккумуляторный блок получил защиту от теплового разгона и облачную систему диагностики.

Технические характеристики, подвеска и динамика

Флагманский кроссовер оснащен крупнейшей среди электромобилей концерна аккумуляторной батареей на 123,5 кВт-ч. По данным внутренних испытаний компании, семиместная версия кроссовера обеспечивает запас хода около 500 километров. Поддержка 350-киловаттных станций быстрой зарядки позволяет пополнить заряд аккумулятора с 10% до 80% за 22 минуты.

Суммарная мощность установки составляет 490 кВт (666 л.с.), а максимальный крутящий момент – 800 Нм (передний мотор – 240 кВт/350 Нм, задний – 250 кВт/450 Нм). Кроссовер также получил двойной электронный дифференциал повышенного скольжения Dual E-LSD на обеих осях, пневмоподвеску Multi-Chamber Air Suspension, электронно управляемые амортизаторы, а также систему активного вождения задними колесами с углом поворота до 5 градусов.

Интерьер, мультимедиа и сенсорные технологии

Внутри установлены поворотные передние сиденья с электроприводом, которые во время парковки поворачиваются на 180 градусов лицом ко второму ряду. Модель оснащена новым выдвижным дисплеем OLED Cinematic Display: при движении его диагональ составляет 23,6 дюйма, а после парковки экран поднимается на 90 мм, превращаясь в 24,6-дюймовый монитор. Роль приборной панели выполняет 25-дюймовый проекционный экран.

За инфотейнмент отвечает новая платформа Pleos Connect на базе Android Automotive OS со встроенным искусственным интеллектом Gleo AI. Салон украшен кожей, шерстяным кашемиром, деревом или натуральным камнем, а акустический комфорт обеспечивает 3D-аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками и поддержкой Dolby Atmos.

В четырехместной версии GV90 Neolun Executive Suite пол второго ряда выполнен из натурального дерева со встроенной системой подогрева. Для самых взыскательных клиентов бренд подготовил ограниченную серию GV90 Neolun First Edition с двухцветной окраской кузова, 24-дюймовыми коваными дисками и специальной гравировкой в салоне. Цену модели объявят позже, но ожидается, что она составит более 100 тысяч долларов.