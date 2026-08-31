Гібридний Xiaomi Skynomad подолав 1230 кілометрів у реальному випробувані

Автомобіль здійснював пробіг від Центру майбутнього 5G у Шанхаї до заводського комплексу Xiaomi у Пекіні, пише CarNewsChina. У салоні перебували чотири людини, а також 50 кілограмів додаткового вантажу. Клімат-контроль працював у режимі 24°C, тиск у шинах становив 2,9 бар, а систему рекуперації енергії було налаштовано на 80% ефективності.

Автомобіль рухався в еко-режимі з пріоритетом електричної тяги під керуванням системи допомоги водію Hyper Autonomous Driving. Сюй Цзеюнь зазначив, що середня швидкість Skynomad N90 Max на шосе становила 104 км/год.

Показники ефективності та витрати енергії

У результаті випробувань запас ходу кросовера виключно на електричній тязі досяг 323,6 км, що становить 69,7% від заявленого показника за китайським циклом CLTC. Середнє споживання електроенергії в цьому режимі склало 19,7 кВт-год.

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На момент фінішу маршруту довжиною 1 230 км бортовий комп'ютер показував ще 54 км залишкового пробігу. Таким чином, реальний сумарний запас ходу Skynomad N90 Max сягає близько 1 284 км, що відповідає 75,3% від паспортної норми CLTC.

Технічні характеристики Skynomad N90

Xiaomi Skynomad N90 Max – це повнорозмірний позашляховик із габаритами 5 285/1 998/1 825 мм у довжину, ширину та висоту відповідно, та колісною базою 3 080 міліметрів. Основою силової установки є 1,5-літровий турбодвигун від компанії Dongan (дочірнє підприємство Changan), який виконує роль генератора, потрійна NMC-батарея виробництва CALB ємністю 76 кВт-год з можливістю зарядки від 20% до 80% за 18 хвилин й двомоторна система повного приводу сумарною потужністю 310 кВт (416 к.с.).

Ринкові перспективи