Гибридный Xiaomi Skynomad преодолел 1230 километров в реальном испытании

Автомобиль совершал пробег от Центра будущего 5G в Шанхае до заводского комплекса Xiaomi в Пекине, пишет CarNewsChina. В салоне находились четыре человека, а также 50 кг дополнительного груза. Климат-контроль работал в режиме 24°C, давление в шинах составляло 2,9 бар, а система рекуперации энергии была настроена на 80% эффективности.

Автомобиль двигался в эко-режиме с приоритетом электрической тяги под управлением системы помощи водителю Hyper Autonomous Driving. Сюй Цзеюнь отметил, что средняя скорость Skynomad N90 Max на шоссе составила 104 км/ч.

Показатели эффективности и расхода энергии

В результате испытаний запас хода кроссовера исключительно на электрической тяге достиг 323,6 км, что составляет 69,7% от заявленного показателя по китайскому циклу CLTC. Среднее потребление электроэнергии в этом режиме составило 19,7 кВт-ч.

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На момент финиша маршрута протяженностью 1 230 км бортовой компьютер показывал еще 54 км остаточного пробега. Таким образом, реальный суммарный запас хода Skynomad N90 Max достигает около 1284 км, что соответствует 75,3% от паспортной нормы CLTC.

Технические характеристики Skynomad N90

Xiaomi Skynomad N90 Max – это полноразмерный внедорожник с габаритами 5285/1998/1825 мм в длину, ширину и высоту соответственно, и колесной базой 3080 миллиметров. Основой силовой установки является 1,5-литровый турбодвигатель от компании Dongan (дочернее предприятие Changan), выполняющий роль генератора, тройная NMC-батарея производства CALB емкостью 76 кВт-ч с возможностью зарядки от 20% до 80% за 18 минут и двухмоторная система полного привода. л.с.).

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