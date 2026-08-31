Гибридный Xiaomi Skynomad преодолел 1230 километров в реальном испытании

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Skynomad N90 Max
Автомобиль совершал пробег от Центра будущего 5G в Шанхае до заводского комплекса Xiaomi в Пекине, пишет CarNewsChina. В салоне находились четыре человека, а также 50 кг дополнительного груза. Климат-контроль работал в режиме 24°C, давление в шинах составляло 2,9 бар, а система рекуперации энергии была настроена на 80% эффективности.
Автомобиль двигался в эко-режиме с приоритетом электрической тяги под управлением системы помощи водителю Hyper Autonomous Driving. Сюй Цзеюнь отметил, что средняя скорость Skynomad N90 Max на шоссе составила 104 км/ч.
Показатели эффективности и расхода энергии
В результате испытаний запас хода кроссовера исключительно на электрической тяге достиг 323,6 км, что составляет 69,7% от заявленного показателя по китайскому циклу CLTC. Среднее потребление электроэнергии в этом режиме составило 19,7 кВт-ч.
На момент финиша маршрута протяженностью 1 230 км бортовой компьютер показывал еще 54 км остаточного пробега. Таким образом, реальный суммарный запас хода Skynomad N90 Max достигает около 1284 км, что соответствует 75,3% от паспортной нормы CLTC.
Технические характеристики Skynomad N90
Xiaomi Skynomad N90 Max – это полноразмерный внедорожник с габаритами 5285/1998/1825 мм в длину, ширину и высоту соответственно, и колесной базой 3080 миллиметров. Основой силовой установки является 1,5-литровый турбодвигатель от компании Dongan (дочернее предприятие Changan), выполняющий роль генератора, тройная NMC-батарея производства CALB емкостью 76 кВт-ч с возможностью зарядки от 20% до 80% за 18 минут и двухмоторная система полного привода. л.с.).
Рыночные перспективы
- Предварительная продажа Xiaomi Skynomad N90 Max в Китае стартовала 30 июля по цене 299 900 юаней (44 320 долларов), а официальный запуск модели запланирован на сентябрь 2026 года.
- По данным China EV DataTracker, компания Xiaomi Auto в июле 2026 года поставила клиентам 31267 автомобилей, что на 2,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.