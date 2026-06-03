Гібриди Kia виявились дуже популярними в США

Як пише Carscoops, протягом травня поточного року компанія Kia реалізувала в Америці 80 502 автомобілі, що перевищує показник аналогічного місяця минулого року, коли було продано 79 007 одиниць. Це забезпечило скромне, але позитивне загальне зростання на 1,9 відсотка.

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Водночас чисті роздрібні продажі реальним покупцям через дилерську мережу підскочили одразу на 11 відсотків, побивши попередній історичний рекорд, встановлений у серпні 2025 року. Різниця в динаміці пояснюється тим, що високий купівельний попит у дилерів підняв роздрібний сегмент, тоді як слабші корпоративні продажі утримали загальний показник на стабільному рівні.

Вдалий місяць також дозволив оновити рекорд із початку року: за перші п'ять місяців обсяг продажів досяг 360 220 одиниць, що на 2 відсотки вище за тогорічні результати.

Успіх кросоверів та оновлення флагманського Telluride

Головним драйвером ринкового успіху традиційно виступає великий сімейний позашляховик Telluride. Продажі цього флагманського трирядного кросовера у травні зросли на 18% і досягли позначки 13 665 примірників. Цей результат став найкращим місячним показником для моделі за всю історію її існування, причому Telluride демонструє рекордні обсяги реалізації вже п'ять місяців поспіль.

Будь-які побоювання щодо можливого зниження інтересу з боку покупців повністю розвіяло планове оновлення, яке дебютувало минулої зими та надійшло в офіційні автосалони на початку року. Важливу роль в отриманні рекордних цифр відіграли ще дві популярні моделі бренду:

Sportage: Продажі зросли на 7,9 відсотка до 18 405 одиниць, завдяки чому кросовер став абсолютним бестселером марки за підсумками місяця.

Продажі зросли на 7,9 відсотка до 18 405 одиниць, завдяки чому кросовер став абсолютним бестселером марки за підсумками місяця. Carnival: Поставки цього сімейного автомобіля збільшилися на 16 відсотків і склали 8 062 екземпляри.

Для обох автомобілів цей травень став найкращим за весь час ведення офіційної статистики спостережень.

Стрімкий бум електрифікованих моделей та спад EV6

Найбільш вражаючу динаміку демонструє сегмент екологічних та електрифікованих транспортних засобів. Попит на гібридні модифікації автомобілів Kia зріс на 179 процентів. Найкращі результати продемонстрував Sportage Hybrid, чиї продажі злетіли на 171 відсоток. Слідом за ним іде Sorento Hybrid із показником росту у 101%, а замикає трійку лідерів Carnival Hybrid, який додав 32 відсотки.

Загалом продажі всіх електрифікованих моделей (включаючи чисті електрокари та плагін-гібриди) збільшилися на 133%, що стало абсолютним рекордом для компанії як у місячному, так і в річному обчисленні. Серед повністю електричних машин високу популярність демонструє новий великий позашляховик EV9.

Проте не всі моделі корейського бренду змогли втриматися на цій успішній хвилі. Електричний EV6 знову зіткнувся з ринковими труднощами: його травневі продажі впали з минулорічних 801 одиниці до 708 автомобілів у поточному році. Навіть попри цей локальний спад та незначне зниження показників кількох інших моделей, загальний позитивний імпульс компанії Kia на американському ринку залишається дуже потужним.