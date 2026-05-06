Представлено новий Kia XCeed: кросовер отримав радикальне оновлення у стилі електрокарів

Головною особливістю оновленого Kia XCeed став дизайн передньої частини, який тепер наслідує стилістику нових електромобілів бренду, зокрема EV3, пише Carscoops.

Кросовер отримав вертикальні світлодіодні фари та значно тоншу решітку радіатора у фірмовому стилі бренду, масивний повітрозабірник у передньому бампері з новими алюмінієвими вставками, перероблену задню частину зі світлодіодними ліхтарями на всю ширину кузова, оновлені диски та розширену палітру кольорів кузова.

Цифрова революція в інтер'єрі

Салон автомобіля, який раніше вважався консервативним, зазнав повної цифрової трансформації. Тепер приладова панель оснащена сучасною системою з двома 12,3-дюймовими дисплеями під одним склом. Також зміни торкнулися ергономіки: з'явилися спрощені дефлектори клімат-контролю, двоспицеве кермо та стильніша центральна консоль. Окрему увагу приділили матеріалам оббивки – наприклад, сидіння отримали цікавий візерунок, що повторюється на дверних картах.

Технічні характеристики та початок виробництва

Виробник підтвердив, що лінійка силових агрегатів включатиме бензинові двигуни та версії з технологією “м’якого гібрида”. Водночас очікується, що плагін-гібридний варіант (PHEV) не повернеться до модельного ряду. Інженери також попрацювали над налаштуваннями підвіски, щоб забезпечити покращений комфорт. Виробництво оновленого Kia XCeed розпочнеться 29 травня на заводі в Жиліні, Словаччина.

Перші продажі в Європі стартують уже найближчими тижнями. Цікаво, що модель співіснуватиме на ринку з новим Seltos, пропонуючи покупцям вибір між стрімким силуетом крос-хетча та більш традиційним позашляховим дизайном. Нагадаємо, що підприємство в Жиліні також відповідальне за випуск популярного Sportage та майбутніх електрокарів EV2 та EV4.