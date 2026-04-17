Kia Seltos виходить на ринок Європи: чим він кращий VW T-Roc

Модель, що вже стала другим світовим бестселером бренду, має потіснити лідера сегмента – Volkswagen T-Roc, зазначає Carscoops. Зовнішність нового Seltos отримала риси електричних EV3 та EV5, що робить його візуально сучаснішим за актуальний Sportage.

Цікаво, що при загальній довжині кузова 4,4 метра, колісна база кросовера становить 2,69 метра – це на 10 мм більше, ніж у дорожчого Sportage. Таке компонування дозволило створити один із найпросторіших салонів у своєму класі.

Інтер'єр автомобіля виконаний у цифровому стилі: на передній панелі розміщено два 12,3-дюймові дисплеї, які доповнені окремим 5,3-дюймовим екраном для керування клімат-контролем. Для шанувальників активного відпочинку виробник підготував спеціальну комплектацію X-Line із посиленим захистом кузова, а для любителів динаміки – версію GT-Line.

Гібридні технології

Європейська лінійка силових агрегатів зосереджена на ефективності. Основним стане 1,6-літровий турбодвигун, який у передньопривідному гібридному виконанні видає 152 кінські сили. Топовий варіант із повним приводом оснащений додатковим електродвигуном на задній осі, що збільшує сумарну потужність до 176 кінських сил. Обидві версії працюють у парі з трансмісією з подвійним зчепленням (DCT).

Seltos став першим класичним гібридом бренду, який отримав функцію V2L. Вона дозволяє власникам живити зовнішні електричні пристрої безпосередньо від батареї кросовера й раніше була доступна виключно в плагін-гібридних моделях бренду. Окрім гібридів, у континентальній Європі також буде доступна класична турбобензинова версія з двигуном об’ємом 1.6 літра на 178 кінських сил із можливістю вибору механічної коробки передач.

Коли чекати в автосалонах?

Перші поставки бензинових модифікацій у Європі розпочнуться восени 2026 року. Гібридні версії, на які компанія робить основну ставку, надійдуть до дилерів у четвертому кварталі. Вірогідно, незабаром новинка дебютує і в Україні. Очікується, що Seltos зможе швидко відібрати частку ринку у традиційних лідерів класу B-SUV, завдяки поєднанню стильного дизайну та інноваційних опцій живлення зовнішніх пристроїв.