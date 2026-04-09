Kia планує електричну експансію: бюджетний хетчбек у 2027-му та новий сімейний флагман до 2029 року

Головною новиною для європейського ринку став анонс невеликого електричного хетчбека B-сегмента, який має дебютувати вже у 2027 році. Новинка, яка, ймовірно, отримає індекс EV1, стане найдешевшою електричною моделлю в лінійці бренду. Очікується, що її вартість стартуватиме від 20 000 фунтів стерлінгів (близько 23 500 євро), пише Autocar.

Модель базуватиметься на перевіреній платформі E-GMP з архітектурою 400V. Покупцям запропонують два варіанти батарей: базову на 42,2 кВт-год та версію Long Range на 61 кВт-год. Це забезпечить запас ходу від 320 до 480 кілометрів, що робить його серйозним суперником для Peugeot e-208 та майбутнього Renault 5. Окрім ціни, Kia робить ставку на технологічність: EV1 стане першим “програмно-визначеним автомобілем” у своєму класі з глибокою інтеграцією всіх систем в єдиний блок.

Майбутній бестселер 2029 року: електрична альтернатива Sportage

Наприкінці десятиліття, у 2029 році, Kia планує випустити новий стратегічно важливий позашляховик. Ця модель повинна стати “електричним спадкоємцем” успіху Sportage, орієнтованим на прогресивних сімейних клієнтів. Новий SUV спиратиметься на спадщину бренду в сегменті кросоверів, пропонуючи більше простору та сучасні цифрові функції. Новинка може стати одним із перших автомобілів, побудованих на платформі наступного покоління, яка замінить нинішню E-GMP. Нова архітектура обіцяє:

Збільшення ємності батарей на 40%;

Зростання потужності двигунів на 9%;

Впровадження акумуляторів «п’ятого покоління» з вищою щільністю енергії;

Функції автономного керування рівня “2++”.

Стратегія подолання “прірви” та глобальні цілі

Під час конференції до Дня інвестора в Сеулі, генеральний директор Kia Хо Сун Сонг зазначив, що ринок електромобілів зараз входить у фазу “прірви” – період, коли початковий сплеск попиту сповільнюється. Для подолання цього етапу компанія фокусується на доступності та покращенні зарядної інфраструктури.

Попри те, що Kia знизила свій річний план продажів електромобілів до 1 мільйона одиниць до 2030 року (на 20% менше попередніх прогнозів), бренд залишається лідером електрифікації. В Європі компанія розраховує, що до кінця десятиліття частка електрокарів у загальному обсязі її продажів сягне вражаючих 66%. Водночас Kia продовжуватиме розвивати гібридні та ДВЗ-моделі для ринків, де перехід на електрику відбувається повільніше.