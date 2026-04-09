Kia планує електричну експансію: бюджетний хетчбек у 2027-му та новий сімейний флагман до 2029 року

Компанія Kia офіційно розкрила амбітну дорожню карту розвитку свого електричного модельного ряду на найближчі роки. Попри певне сповільнення глобального попиту на електрокари, корейський автовиробник готує потужну відповідь ринку: від найбільш доступного міського хетчбека до інноваційного сімейного позашляховика, що має змінити уявлення про сегмент масових авто.
Kia випустить бюджетний електромобіль EV1 у 2027 році та новий кросовер у 2029-му

Рендер Kia EV1

Данило Северенчук
9 квітня, 17:20
Головною новиною для європейського ринку став анонс невеликого електричного хетчбека B-сегмента, який має дебютувати вже у 2027 році. Новинка, яка, ймовірно, отримає індекс EV1, стане найдешевшою електричною моделлю в лінійці бренду. Очікується, що її вартість стартуватиме від 20 000 фунтів стерлінгів (близько 23 500 євро), пише Autocar.

Читайте також: Kia відкликає нові Kia Telluride та Kia K4 через проблему з ременями безпеки

Модель базуватиметься на перевіреній платформі E-GMP з архітектурою 400V. Покупцям запропонують два варіанти батарей: базову на 42,2 кВт-год та версію Long Range на 61 кВт-год. Це забезпечить запас ходу від 320 до 480 кілометрів, що робить його серйозним суперником для Peugeot e-208 та майбутнього Renault 5. Окрім ціни, Kia робить ставку на технологічність: EV1 стане першим “програмно-визначеним автомобілем” у своєму класі з глибокою інтеграцією всіх систем в єдиний блок.

Майбутній бестселер 2029 року: електрична альтернатива Sportage

Наприкінці десятиліття, у 2029 році, Kia планує випустити новий стратегічно важливий позашляховик. Ця модель повинна стати “електричним спадкоємцем” успіху Sportage, орієнтованим на прогресивних сімейних клієнтів. Новий SUV спиратиметься на спадщину бренду в сегменті кросоверів, пропонуючи більше простору та сучасні цифрові функції. Новинка може стати одним із перших автомобілів, побудованих на платформі наступного покоління, яка замінить нинішню E-GMP. Нова архітектура обіцяє:

  • Збільшення ємності батарей на 40%;
  • Зростання потужності двигунів на 9%;
  • Впровадження акумуляторів «п’ятого покоління» з вищою щільністю енергії;
  • Функції автономного керування рівня “2++”.

Стратегія подолання “прірви” та глобальні цілі

Під час конференції до Дня інвестора в Сеулі, генеральний директор Kia Хо Сун Сонг зазначив, що ринок електромобілів зараз входить у фазу “прірви” – період, коли початковий сплеск попиту сповільнюється. Для подолання цього етапу компанія фокусується на доступності та покращенні зарядної інфраструктури.

Також цікаво: Найкращі нові авто для жінок в Україні у 2026 році: доступні, стильні та безпечні варіанти

Попри те, що Kia знизила свій річний план продажів електромобілів до 1 мільйона одиниць до 2030 року (на 20% менше попередніх прогнозів), бренд залишається лідером електрифікації. В Європі компанія розраховує, що до кінця десятиліття частка електрокарів у загальному обсязі її продажів сягне вражаючих 66%. Водночас Kia продовжуватиме розвивати гібридні та ДВЗ-моделі для ринків, де перехід на електрику відбувається повільніше.

