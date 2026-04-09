Kia планирует электрическую экспансию: бюджетный хэтчбек в 2027-м и новый семейный флагман к 2029 году

Компания Kia официально раскрыла амбициозную дорожную карту развития своего электрического модельного ряда на ближайшие годы. Несмотря на некоторое замедление глобального спроса на электрокары, корейский автопроизводитель готовит мощный ответ рынку: от наиболее доступного городского хэтчбека до инновационного семейного внедорожника, который должен изменить представление о сегменте массовых авто.
Данила Северенчук
9 апреля, 17:20
Главной новостью для европейского рынка стал анонс небольшого электрического хэтчбека B-сегмента, который должен дебютировать уже в 2027 году. Новинка, которая, вероятно, получит индекс EV1, станет самой дешевой электрической моделью в линейке бренда. Ожидается, что ее стоимость будет стартовать от 20 000 фунтов стерлингов (около 23 500 евро), пишет Autocar.

Модель будет базироваться на проверенной платформе E-GMP с архитектурой 400V. Покупателям предложат два варианта батарей: базовую на 42,2 кВт-ч и версию Long Range на 61 кВт-ч. Это обеспечит запас хода от 320 до 480 километров, что делает его серьезным соперником для Peugeot e-208 и будущего Renault 5. Кроме цены, Kia делает ставку на технологичность: EV1 станет первым “программно-определяемым автомобилем” в своем классе с глубокой интеграцией всех систем в единый блок.

Будущий бестселлер 2029 года: электрическая альтернатива Sportage

В конце десятилетия, в 2029 году, Kia планирует выпустить новый стратегически важный внедорожник. Эта модель должна стать “электрическим наследником” успеха Sportage, ориентированным на прогрессивных семейных клиентов. Новый SUV будет опираться на наследие бренда в сегменте кроссоверов, предлагая больше пространства и современные цифровые функции. Новинка может стать одним из первых автомобилей, построенных на платформе следующего поколения, которая заменит нынешнюю E-GMP. Новая архитектура обещает:

  • Увеличение емкости батарей на 40%;
  • Рост мощности двигателей на 9%;
  • Внедрение аккумуляторов "пятого поколения" с более высокой плотностью энергии;
  • Функции автономного управления уровня “2++”.

Стратегия преодоления “пропасти” и глобальные цели

Во время конференции ко Дню инвестора в Сеуле, генеральный директор Kia Хо Сун Сонг отметил, что рынок электромобилей сейчас входит в фазу “пропасти” – период, когда начальный всплеск спроса замедляется. Для преодоления этого этапа компания фокусируется на доступности и улучшении зарядной инфраструктуры.

Несмотря на то, что Kia снизила свой годовой план продаж электромобилей до 1 миллиона единиц до 2030 года (на 20% меньше предыдущих прогнозов), бренд остается лидером электрификации. В Европе компания рассчитывает, что к концу десятилетия доля электрокаров в общем объеме ее продаж достигнет впечатляющих 66%. В то же время Kia будет продолжать развивать гибридные и ДВС-модели для рынков, где переход на электричество происходит медленнее.

#KIA #Новости #Электромобиль #Фото #Aвтоновинки