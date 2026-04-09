Kia планирует электрическую экспансию: бюджетный хэтчбек в 2027-м и новый семейный флагман к 2029 году

Главной новостью для европейского рынка стал анонс небольшого электрического хэтчбека B-сегмента, который должен дебютировать уже в 2027 году. Новинка, которая, вероятно, получит индекс EV1, станет самой дешевой электрической моделью в линейке бренда. Ожидается, что ее стоимость будет стартовать от 20 000 фунтов стерлингов (около 23 500 евро), пишет Autocar.

Модель будет базироваться на проверенной платформе E-GMP с архитектурой 400V. Покупателям предложат два варианта батарей: базовую на 42,2 кВт-ч и версию Long Range на 61 кВт-ч. Это обеспечит запас хода от 320 до 480 километров, что делает его серьезным соперником для Peugeot e-208 и будущего Renault 5. Кроме цены, Kia делает ставку на технологичность: EV1 станет первым “программно-определяемым автомобилем” в своем классе с глубокой интеграцией всех систем в единый блок.

Будущий бестселлер 2029 года: электрическая альтернатива Sportage

В конце десятилетия, в 2029 году, Kia планирует выпустить новый стратегически важный внедорожник. Эта модель должна стать “электрическим наследником” успеха Sportage, ориентированным на прогрессивных семейных клиентов. Новый SUV будет опираться на наследие бренда в сегменте кроссоверов, предлагая больше пространства и современные цифровые функции. Новинка может стать одним из первых автомобилей, построенных на платформе следующего поколения, которая заменит нынешнюю E-GMP. Новая архитектура обещает:

Увеличение емкости батарей на 40%;

Рост мощности двигателей на 9%;

Внедрение аккумуляторов "пятого поколения" с более высокой плотностью энергии;

Функции автономного управления уровня “2++”.

Стратегия преодоления “пропасти” и глобальные цели

Во время конференции ко Дню инвестора в Сеуле, генеральный директор Kia Хо Сун Сонг отметил, что рынок электромобилей сейчас входит в фазу “пропасти” – период, когда начальный всплеск спроса замедляется. Для преодоления этого этапа компания фокусируется на доступности и улучшении зарядной инфраструктуры.

Несмотря на то, что Kia снизила свой годовой план продаж электромобилей до 1 миллиона единиц до 2030 года (на 20% меньше предыдущих прогнозов), бренд остается лидером электрификации. В Европе компания рассчитывает, что к концу десятилетия доля электрокаров в общем объеме ее продаж достигнет впечатляющих 66%. В то же время Kia будет продолжать развивать гибридные и ДВС-модели для рынков, где переход на электричество происходит медленнее.