Представлен новый Kia XCeed: кроссовер получил радикальное обновление в стиле электрокаров

Главной особенностью обновленного Kia XCeed стал дизайн передней части, который теперь следует стилистике новых электромобилей бренда, в частности EV3, пишет Carscoops.

Кроссовер получил вертикальные светодиодные фары и значительно более тонкую решетку радиатора в фирменном стиле бренда, массивный воздухозаборник в переднем бампере с новыми алюминиевыми вставками, переработанную заднюю часть со светодиодными фонарями на всю ширину кузова, обновленные диски и расширенную палитру цветов кузова.

Цифровая революция в интерьере

Салон автомобиля, который ранее считался консервативным, претерпел полную цифровую трансформацию. Теперь приборная панель оснащена современной системой с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями под одним стеклом. Также изменения коснулись эргономики: появились упрощенные дефлекторы климат-контроля, двухспицевый руль и более стильная центральная консоль. Отдельное внимание уделили материалам обивки – например, сиденья получили интересный узор, повторяющийся на дверных картах.

Технические характеристики и начало производства

Производитель подтвердил, что линейка силовых агрегатов будет включать бензиновые двигатели и версии с технологией “мягкого гибрида”. В то же время ожидается, что плагин-гибридный вариант (PHEV) не вернется в модельный ряд. Инженеры также поработали над настройками подвески, чтобы обеспечить улучшенный комфорт. Производство обновленного Kia XCeed начнется 29 мая на заводе в Жилине, Словакия.

Первые продажи в Европе стартуют уже в ближайшие недели. Интересно, что модель будет сосуществовать на рынке с новым Seltos, предлагая покупателям выбор между стремительным силуэтом кросс-хэтча и более традиционным внедорожным дизайном. Напомним, что предприятие в Жилине также ответственно за выпуск популярного Sportage и будущих электрокаров EV2 и EV4.