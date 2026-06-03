Гибриды Kia оказались очень популярными в США

Как пишет Carscoops, в течение мая текущего года компания Kia реализовала в Америке 80 502 автомобиля, что превышает показатель аналогичного месяца прошлого года, когда было продано 79 007 единиц. Это обеспечило скромный, но положительный общий рост на 1,9 процента.

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В то же время чистые розничные продажи реальным покупателям через дилерскую сеть подскочили сразу на 11 процентов, побив предыдущий исторический рекорд, установлен в августе 2025 года. Разница в динамике объясняется тем, что высокий покупательский спрос у дилеров поднял розничный сегмент, тогда как слабые корпоративные продажи удержали общий показатель на стабильном уровне.

Удачный месяц также позволил обновить рекорд с начала года: за первые пять месяцев объем продаж достиг 360 220 единиц, что на 2 процента выше прошлогодних результатов.

Успех кроссоверов и обновление флагманского Telluride

Главным драйвером рыночного успеха традиционно выступает большой семейный внедорожник Telluride. Продажи этого флагманского трехрядного кроссовера в мае выросли на 18% и достигли отметки 13 665 экземпляров. Этот результат стал лучшим месячным показателем для модели за всю историю ее существования, причем Telluride демонстрирует рекордные объемы реализации уже пять месяцев подряд.

Любые опасения относительно возможного снижения интереса со стороны покупателей полностью развеяло плановое обновление, которое дебютировало прошлой зимой и поступило в официальные автосалоны в начале года. Важную роль в получении рекордных цифр сыграли еще две популярные модели бренда:

Sportage: Продажи выросли на 7,9 процента до 18 405 единиц, благодаря чему кроссовер стал абсолютным бестселлером марки по итогам месяца.

Продажи выросли на 7,9 процента до 18 405 единиц, благодаря чему кроссовер стал абсолютным бестселлером марки по итогам месяца. Carnival: Поставки этого семейного автомобиля увеличились на 16 процентов и составили 8 062 экземпляра.

Для обоих автомобилей этот май стал лучшим за все время ведения официальной статистики наблюдений.

Стремительный бум электрифицированных моделей и спад EV6

Наиболее впечатляющую динамику демонстрирует сегмент экологических и электрифицированных транспортных средств. Спрос на гибридные модификации автомобилей Kia вырос на 179 процентов. Лучшие результаты продемонстрировал Sportage Hybrid, чьи продажи взлетели на 171 процент. Вслед за ним идет Sorento Hybrid с показателем роста в 101%, а замыкает тройку лидеров Carnival Hybrid, который прибавил 32 процента.

В целом продажи всех электрифицированных моделей (включая чистые электрокары и плагин-гибриды) увеличились на 133%, что стало абсолютным рекордом для компании как в месячном, так и в годовом исчислении. Среди полностью электрических машин высокую популярность демонстрирует новый большой внедорожник EV9.

Однако не все модели корейского бренда смогли удержаться на этой успешной волне. Электрический EV6 снова столкнулся с рыночными трудностями: его майские продажи упали с прошлогодних 801 единицы до 708 автомобилей в текущем году. Даже несмотря на этот локальный спад и незначительное снижение показателей нескольких других моделей, общий положительный импульс компании Kia на американском рынке остается очень мощным.