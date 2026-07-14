Гібриди набирають популярність на українському ринку

Toyota RAV4 Hybrid
За підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали понад 19 тисяч гібридних легкових автомобілів. Попит на такі машини зріс на 34%, а найпопулярнішою моделлю серед нових авто вкотре стала Toyota RAV4.
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У січні-червні 2026 року український автопарк поповнили 19,1 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на гібриди збільшився на 34%.
Частка нових автомобілів зменшилась
Попри загальне зростання ринку, частка нових автомобілів серед усіх зареєстрованих гібридів скоротилася.
У першому півріччі 2026 року на нові автомобілі припало 51% усіх реєстрацій гібридів, тоді як торік цей показник становив 61%.
Найпопулярніші нові гібриди
Лідером українського ринку нових гібридних автомобілів залишається Toyota RAV4. За шість місяців було зареєстровано 1770 таких кросоверів.
До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Toyota RAV4 — 1770 авто;
- Nissan Qashqai — 601 авто;
- Toyota Yaris Cross — 511 авто.
Лідери серед вживаних імпортних гібридів
Серед гібридних автомобілів з пробігом, які вперше отримали українську реєстрацію, найбільший попит мав Ford Escape.
До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Ford Escape — 555 авто;
- Ford Fusion US — 470 авто;
- Toyota Prius — 460 авто.
Зростання популярності гібридних автомобілів свідчить про стабільний інтерес українців до моделей, які поєднують економічність традиційного двигуна та переваги електричного приводу.