Гібриди набирають популярність на українському ринку

За підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали понад 19 тисяч гібридних легкових автомобілів. Попит на такі машини зріс на 34%, а найпопулярнішою моделлю серед нових авто вкотре стала Toyota RAV4.

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У січні-червні 2026 року український автопарк поповнили 19,1 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на гібриди збільшився на 34%.

Частка нових автомобілів зменшилась

Попри загальне зростання ринку, частка нових автомобілів серед усіх зареєстрованих гібридів скоротилася.

У першому півріччі 2026 року на нові автомобілі припало 51% усіх реєстрацій гібридів, тоді як торік цей показник становив 61%.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером українського ринку нових гібридних автомобілів залишається Toyota RAV4. За шість місяців було зареєстровано 1770 таких кросоверів.

До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:

Toyota RAV4 — 1770 авто; Nissan Qashqai — 601 авто; Toyota Yaris Cross — 511 авто.

Лідери серед вживаних імпортних гібридів

Серед гібридних автомобілів з пробігом, які вперше отримали українську реєстрацію, найбільший попит мав Ford Escape.

До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:

Ford Escape — 555 авто; Ford Fusion US — 470 авто; Toyota Prius — 460 авто.

Зростання популярності гібридних автомобілів свідчить про стабільний інтерес українців до моделей, які поєднують економічність традиційного двигуна та переваги електричного приводу.