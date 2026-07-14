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Гибридные авто становятся популярнее на украинском рынке

Спрос на гибридные автомобили в Украине вырос на треть. Это связано с повышением налогов на электромобили. Какие модели выбирают чаще всего?
Гибридные авто становятся популярнее на украинском рынке

Toyota RAV4 Hybrid

Евгений Гудущан
logo14 июля, 11:40
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По итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели более 19 тысяч гибридных легковых автомобилей. Спрос на такие машины вырос на 34%, а самой популярной моделью среди новых авто в очередной раз стала Toyota RAV4.

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В январе-июне 2026 года украинский автопарк пополнился 19,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на гибриды вырос на 34%.

Доля новых автомобилей сократилась

Несмотря на общий рост рынка, доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных гибридов сократилась.

В первом полугодии 2026 года на новые автомобили пришлось 51% всех регистраций гибридов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 61%.

Самые популярные новые гибриды

Лидером украинского рынка новых гибридных автомобилей остается Toyota RAV4. За шесть месяцев было зарегистрировано 1770 таких кроссоверов.

В тройку самых популярных моделей также вошли:

  1. Toyota RAV4 – 1770 автомобилей;
  2. Nissan Qashqai – 601 автомобиль;
  3. Toyota Yaris Cross – 511 автомобилей.

Лидеры среди подержанных импортных гибридов

Среди гибридных автомобилей с пробегом, впервые прошедших украинскую регистрацию, наибольшим спросом пользовался Ford Escape.

В тройку самых популярных моделей также вошли:

  1. Ford Escape – 555 автомобилей;
  2. Ford Fusion US – 470 автомобилей;
  3. Toyota Prius – 460 автомобилей.

Рост популярности гибридных автомобилей свидетельствует о стабильном интересе украинцев к моделям, сочетающим экономичность традиционного двигателя и преимущества электрического привода.

#Новости #Гибридній автомобиль #Aвтобизнес