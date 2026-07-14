Гибридные авто становятся популярнее на украинском рынке

По итогам первого полугодия 2026 года украинцы приобрели более 19 тысяч гибридных легковых автомобилей. Спрос на такие машины вырос на 34%, а самой популярной моделью среди новых авто в очередной раз стала Toyota RAV4.

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В январе-июне 2026 года украинский автопарк пополнился 19,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на гибриды вырос на 34%.

Доля новых автомобилей сократилась

Несмотря на общий рост рынка, доля новых автомобилей среди всех зарегистрированных гибридов сократилась.

В первом полугодии 2026 года на новые автомобили пришлось 51% всех регистраций гибридов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 61%.

Самые популярные новые гибриды

Лидером украинского рынка новых гибридных автомобилей остается Toyota RAV4. За шесть месяцев было зарегистрировано 1770 таких кроссоверов.

В тройку самых популярных моделей также вошли:

Toyota RAV4 – 1770 автомобилей; Nissan Qashqai – 601 автомобиль; Toyota Yaris Cross – 511 автомобилей.

Лидеры среди подержанных импортных гибридов

Среди гибридных автомобилей с пробегом, впервые прошедших украинскую регистрацию, наибольшим спросом пользовался Ford Escape.

В тройку самых популярных моделей также вошли:

Ford Escape – 555 автомобилей; Ford Fusion US – 470 автомобилей; Toyota Prius – 460 автомобилей.

Рост популярности гибридных автомобилей свидетельствует о стабильном интересе украинцев к моделям, сочетающим экономичность традиционного двигателя и преимущества электрического привода.