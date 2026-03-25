Гібридні авто зайняли майже 40% ринку ЄС

Toyota RAV4
Європейський автомобільний ринок продовжує трансформацію у бік електрифікації. За даними ACEA, на які посилається Укравтопром, у лютому 2026 року в країнах Союзу було зареєстровано 865,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читайте також: Названо найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні у лютому
Головний тренд — домінування гібридів
Найбільшу частку ринку впевнено утримують гібридні автомобілі (HEV):
- 334 791 авто
- частка — 38,7%
- зростання — +10%
Гібриди залишаються найпопулярнішим вибором серед європейців, поєднуючи економічність і відсутність залежності від зарядної інфраструктури.
Повна структура ринку за типами двигунів
- Гібриди (HEV) — 334 791 авто (+10%)
- Бензинові авто — 199 910 (-18%)
- Електромобілі (BEV) — 158 280 (+21%)
- Плагін-гібриди (PHEV) — 83 772 (+32%)
- Дизельні авто — 70 366 (-13%)
- Інші — 18 318 (-40%)
Порівняння з минулим роком
Ключова зміна — різке падіння популярності традиційних ДВЗ:
- у лютому 2025 року бензинові та дизельні авто разом займали 38% ринку
- у лютому 2026 — лише 31%
Це означає мінус 7 відсоткових пунктів за рік — один із найшвидших спадів сегмента.
Водночас електрифіковані авто (HEV + BEV + PHEV) вже фактично формують більшість ринку.
Електромобілі набирають темп
Сегмент електрокарів (BEV):
- 158 280 авто
- зростання +21%
Ще швидше ростуть плагін-гібриди:
- +32%
Це свідчить про поступовий перехід європейців до повністю електричного транспорту, але без різкого відмовлення від ДВЗ.
Загальна динаміка ринку
За перші два місяці 2026 року в ЄС зареєстровано:
- 1 664 680 нових авто
Це на 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Тобто ринок загалом стагнує, але його структура кардинально змінюється.
Висновок
Європейський авторинок входить у фазу стабільного переходу до електрифікації:
- гібриди вже стали основою ринку
- електромобілі швидко набирають частку
- бензин і дизель стрімко втрачають позиції
Якщо ця тенденція збережеться, вже найближчими роками традиційні двигуни можуть остаточно перейти в нішевий сегмент.