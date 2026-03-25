Гібридні авто зайняли майже 40% ринку ЄС

Європейський автомобільний ринок продовжує трансформацію у бік електрифікації. За даними ACEA, на які посилається Укравтопром, у лютому 2026 року в країнах Союзу було зареєстровано 865,4 тисячі нових легкових автомобілів — це на 1,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Головний тренд — домінування гібридів

Найбільшу частку ринку впевнено утримують гібридні автомобілі (HEV):

334 791 авто

частка — 38,7%

зростання — +10%

Гібриди залишаються найпопулярнішим вибором серед європейців, поєднуючи економічність і відсутність залежності від зарядної інфраструктури.

Повна структура ринку за типами двигунів

Гібриди (HEV) — 334 791 авто (+10%)

Бензинові авто — 199 910 (-18%)

Електромобілі (BEV) — 158 280 (+21%)

Плагін-гібриди (PHEV) — 83 772 (+32%)

Дизельні авто — 70 366 (-13%)

Інші — 18 318 (-40%)

Порівняння з минулим роком

Ключова зміна — різке падіння популярності традиційних ДВЗ:

у лютому 2025 року бензинові та дизельні авто разом займали 38% ринку

у лютому 2026 — лише 31%

Це означає мінус 7 відсоткових пунктів за рік — один із найшвидших спадів сегмента.

Водночас електрифіковані авто (HEV + BEV + PHEV) вже фактично формують більшість ринку.

Електромобілі набирають темп

Сегмент електрокарів (BEV):

158 280 авто

зростання +21%

Ще швидше ростуть плагін-гібриди:

+32%

Це свідчить про поступовий перехід європейців до повністю електричного транспорту, але без різкого відмовлення від ДВЗ.

Загальна динаміка ринку

За перші два місяці 2026 року в ЄС зареєстровано:

1 664 680 нових авто

Це на 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Тобто ринок загалом стагнує, але його структура кардинально змінюється.

Висновок

Європейський авторинок входить у фазу стабільного переходу до електрифікації:

гібриди вже стали основою ринку

електромобілі швидко набирають частку

бензин і дизель стрімко втрачають позиції

Якщо ця тенденція збережеться, вже найближчими роками традиційні двигуни можуть остаточно перейти в нішевий сегмент.