Названо найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні у лютому

ФОТО: Toyota|
Toyota RAV4
У лютому 2026 року український автопарк поповнили понад 2,5 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Про це повідомляє Укравтопром. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на гібридні авто зріс на 21 відсоток.
Читайте також: Zeekr представить 8X: гібридний позашляховик з потужністю понад 1400 кінських сил
Структура ринку
Частка нових автомобілів серед зареєстрованих гібридів становила 53 відсотки. Для порівняння, у лютому 2025 року цей показник був вищим і становив 63 відсотки. Таким чином, у структурі ринку поступово збільшується частка вживаних гібридних автомобілів.
Найпопулярніші нові гібриди
Лідером серед нових гібридних легкових автомобілів залишається Toyota RAV4 — у лютому було зареєстровано 368 таких автомобілів.
До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Toyota RAV4 — 368 автомобілів
- Nissan X-Trail — 67 автомобілів
- Nissan Qashqai — 60 автомобілів
Найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом
Серед гібридних автомобілів з пробігом, які були ввезені з-за кордону та вперше зареєстровані в Україні, лідирує Ford Escape — 64 автомобілі.
До трійки найпопулярніших також потрапили:
- Ford Escape — 64 автомобілі
- Toyota Prius — 62 автомобілі
- Kia Niro — 60 автомобілів
Зростання попиту на гібридні автомобілі свідчить про поступове розширення сегмента альтернативних силових установок на українському ринку, де покупці все частіше обирають моделі з нижчою витратою пального.