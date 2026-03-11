Названо найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні у лютому

У лютому 2026 року український автопарк поповнили понад 2,5 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Про це повідомляє Укравтопром. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на гібридні авто зріс на 21 відсоток.

Читайте також: Zeekr представить 8X: гібридний позашляховик з потужністю понад 1400 кінських сил

Структура ринку

Частка нових автомобілів серед зареєстрованих гібридів становила 53 відсотки. Для порівняння, у лютому 2025 року цей показник був вищим і становив 63 відсотки. Таким чином, у структурі ринку поступово збільшується частка вживаних гібридних автомобілів.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером серед нових гібридних легкових автомобілів залишається Toyota RAV4 — у лютому було зареєстровано 368 таких автомобілів.

До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:

Toyota RAV4 — 368 автомобілів Nissan X-Trail — 67 автомобілів Nissan Qashqai — 60 автомобілів

Найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом

Серед гібридних автомобілів з пробігом, які були ввезені з-за кордону та вперше зареєстровані в Україні, лідирує Ford Escape — 64 автомобілі.

До трійки найпопулярніших також потрапили:

Ford Escape — 64 автомобілі Toyota Prius — 62 автомобілі Kia Niro — 60 автомобілів

Зростання попиту на гібридні автомобілі свідчить про поступове розширення сегмента альтернативних силових установок на українському ринку, де покупці все частіше обирають моделі з нижчою витратою пального.