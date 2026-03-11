Названы самые популярные гибридные автомобили в Украине в феврале

ФОТО: Тойота|
Toyota RAV4
В феврале 2026 года украинский автопарк пополнили более 2,5 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Об этом сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на гибридные авто вырос на 21 процент.
Читайте также: Zeekr представит 8X: гибридный внедорожник с мощностью более 1400 лошадиных сил
Структура рынка
Доля новых автомобилей среди зарегистрированных гибридов составила 53 процента. Для сравнения, в феврале 2025 года этот показатель был выше и составлял 63 процента. Таким образом, в структуре рынка постепенно увеличивается доля подержанных гибридных автомобилей.
Самые популярные новые гибриды
Лидером среди новых гибридных легковых автомобилей остается Toyota RAV4 - в феврале было зарегистрировано 368 таких автомобилей.
В тройку самых популярных моделей также вошли:
- Toyota RAV4 - 368 автомобилей
- Nissan X-Trail - 67 автомобилей
- Nissan Qashqai - 60 автомобилей
Самые популярные импортируемые гибриды с пробегом
Среди гибридных автомобилей с пробегом, которые были ввезены из-за границы и впервые зарегистрированы в Украине, лидирует Ford Escape - 64 автомобиля.
В тройку самых популярных также попали:
- Ford Escape - 64 автомобиля
- Toyota Prius - 62 автомобиля
- Kia Niro - 60 автомобилей
Рост спроса на гибридные автомобили свидетельствует о постепенном расширении сегмента альтернативных силовых установок на украинском рынке, где покупатели все чаще выбирают модели с более низким расходом топлива.